Čeká se, že budu lídr. Snad jsem prolomil smůlu, doufá dvougólový Hertl

Když Sharks po bídném nástupu prohrávali s Kings během první třetiny už 0:3, Hertl je dvěma zásahy z konců úvodní a prostřední části ještě povzbudil k lepšímu výkonu i větší důslednosti v šancích.

Sám při obou akcích předvedl ukázkový buldočí důraz. Nejprve se protáhl houštím soupeřových těl v obraně, vystřelil, vyražený puk pohotově uklidil do branky.

Při své druhé trefě vybojoval kotouč ve vlastním pásmu, se spoluhráčem Couturem vyrazili proti jedinému bekovi. Český hokejista si mazácky počkal, předal puk na parťáka, jehož střelu gólman Kings Petersen vyrazil jen na hokejku dotírajícího Hertla. Ten se nerozpakoval a zametl jej znovu do sítě.



„Pořád jsme se potom uklidňovali, že máme ještě dvacet minut a můžeme zápas v klidu otočit. Udělali jsme zbytečný faul, potom další, hned potom pět na tři a to už nás úplně položilo,“ mrzelo jej.

A mrzuté chyby nakonec odsoudily San Jose k porážce 2:6. Ze sestavy zářil nejvíc právě Hertl. Kromě gólů si připsal čtyři střely, dva hity i dvě zblokované rány soupeře. Dřel a bil se za úspěch, který teď jeho mužstvo tolik potřebuje.



„Minule jsme proti LA hráli naši hru, byli jsme na puku, napadali jsme. Dneska spíš oni kontrolovali hru,“ uznal.

Přesto alespoň on může být spokojený. Po delší době se prosadil a nahnal potřebné sebevědomí, které dílem nevydařených duelů chybělo. V Los Angeles si připsal svůj čtvrtý a pátý gól v aktuálním ročníku NHL.



„Start sezony byl dobrý, ale potom mi to nechtělo padnout. Na člověka to dolehne, snažíte se, ale nic nevychází. Hlavně když tým očekává, že já budu lídr. Jsem rád, že jsem tu smůlu snad prolomil a nastartuje mě to. Poslední dva tři zápasy už jsem se cítil lépe,“ povídal v pozápasovém rozhovoru.



Jistě ze sebe setřásl stres. Ostatně devět utkání čekal, než se zase zapíše mezi střelce. Nejspíš se teď víc uklidní a soustředí především na tým. Vždyť jeho bodová forma není špatná. Z dvanácti zápasů má devět zápisů.



Teď by potřeboval, aby se ustálila také forma spoluhráčů kolem něj, našly se ty správné vazby a klub se dostal na vlnu několika úspěšných klání po sobě a prostoupal tabulkou.

Hertlovo San Jose je v tuto chvíli na předposledním sedmém místě západní divize NHL s jedenácti body. Jen o skóre je horší právě Los Angeles, které má odehráno o jeden zápas víc.



„Pořád je to stejné. Jeden zápas vyhrajeme, potom zase prohrajeme. Máme na víc. Byli jsme teď na tripu, a přestože nejsou na stadionu fanoušci, bude příjemné hrát doma a musíme tak i hrát. Musíme změnit hru, protože nás čekají těžké týmy jako Vegas nebo Colorado. Zápasů totiž není tolik a jde to rychle za sebou,“ říká Hertl.

Doma se Sharks v úvodu sezony vinou zavedených covidových opatření v okrese Santa Clara County neukázali. Teď budou obratem hrát - vyjma dvouzápasové zajížďky do St. Louis - až do 9. března na svém stadionu. Nastartuje slunné kalifornské prostředí Hertla i tým?