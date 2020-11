Plenky, pláč a vyléčené koleno. Na mně teď je být vzorem, říká Hertl

„Cítím se moc dobře, užívám si dítě, i když to je zatím hodně o plenkách a pláči, ale hlavně že je zdravý. A koleno je taky v pohodě. Už v srpnu jsem začal bruslit a teď jsem na ledě třikrát týdně,“ řekl Hertl v rozhovoru pro The Athletic.

Právem se mohl obávat, jak tělo na další operaci zareaguje. S pravým kolenem na ní byl už třikrát, v únoru šel poprvé s levým.

Ze hry ho na dlouhou dobu vyřadila lednová smůla v zápase proti Vancouver Canucks. Hertl se po střeleckém pokusu ocitl zády k mantinelu a do kolene mu „naboural“ po čtyřech se klouzající obránce Chris Tanev.

„Jeden den jsem z toho byl špatný, ale pak jsem hned začal hledat pozitiva. Opakuju si, že život není peříčko. Mám motivaci zase být tahounem v San Jose, kde na mě tým spoléhal. Práce se nebojím,“ vyprávěl v rozhovoru po úrazu pro iDNES.cz.



Podívejte se na Hertlovo zranění:

Nyní, po tolika měsících, může konečně říct, že je zase práceschopný.

„Kdyby se teď hrálo, určitě bych byl v sestavě! Alespoň mám čas ještě posílit. S kolenem jsem v posledních měsících žádný problém neměl, i svaly rostou. Z toho mám radost,“ těší Hertla.

Ano, NHL plánuje start nejdříve zkraje ledna, to Hertlovi dává ještě spoustu času ujistit se o připravenosti. Zároveň přiznává, že pracovat devět měsíců pouze v posilovně není zrovna pohodlné.

„Trochu se vám to dostane do hlavy. O to horší je, že nevíte, kdy se doopravdy začne. Je rok 2020 a nikdo nemá zdání, co se může stát. Kdybychom alespoň věděli přesné a pevné datum...“ přemítá Hertl.



Sezonu 2019/20 neměl špatnou, byl to první rok v nové roli asistenta kapitána, ve 48 zápasech nastřádal 36 bodů (16+20) a kdyby zůstal zdravý, možná by San Jose pomohl dotlačit do play off. Místo toho Sharks skončili 29. v celé lize. Jen Detroit a Ottawa byly horší.

V dalším ročníku se ovšem Hertlovy možnosti otevřou ještě víc, odchází totiž dlouholetý mentor Joe Thornton (do Toronta). Někdo musí zaplnit prostor pro vůdčí jedince.

„Minulá sezona byla nejtěžší v mé kariéře. Tolik jsme toho prohráli, nálada v kabině nebyla dobrá... Každý to nesnášel! Ale o tým se nebojím. I když v nás moc lidí nevěří, já vidím jednu z nejlepších obran v lize. Budeme i zruční, vždyť tam jsem já, Timo Meier, Evander Kane nebo Kevin Labanc. Na mě nebo kapitánovi Loganu Coutureovi teď je, abychom vystoupili, srovnali tým a byli vzorem. Aby nás ostatní mohli následovat,“ říká Hertl.

„Dozrál čas pro novou generaci. Musí se vyšvihnout na další úroveň,“ pravil i generální manažer Doug Wilson.

V 27 letech dostává Hertl prostor pro to, aby se stal u Sharks nepostradatelným.