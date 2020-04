Léčba Hertlova kolena probíhá nad očekávání, na podzim má hrát

„Léčba se vyvíjí vážně skvěle, mnohem lépe, než jaký byl původní plán. Nepochybuji, že na podzim bude připravený,“ řekl minulý týden klubový manažer Doug Wilson.



Ošklivé zranění si Hertl přivodil na konci ledna, při střetu s protihráčem z Vancouveru si přetrhl přední zkřížený i postranní vaz v levém koleni.

Konec sezony, několik měsíců trvající léčba, takové měl český útočník vyhlídky.

„Přestavba štěpu do stoprocentní pevnosti trvá rok bez ohledu na pacienta. Po půl roce má vaz statistickou pevnost přibližně 65 procent. Někdy v létě by mohl intenzivně trénovat,“ vysvětloval v únoru chirurg Josef Maurer, specialista na zákroky kolenních kloubů.



„Cítím se dobře. Normálně chodím, hybnost je zpátky. Teď potřebuju hlavně nabrat svaly. To ještě potrvá, ale není kam spěchat. Normálně bruslit bych mohl na konci července,“ vysvětlil Hertl před pár dny pro deník The Mercury News.

Na rozdíl od jiných krajánků, Hertl zůstává ve Spojených státech. V tréninkovém centru Sharks je mu jako jedinému přítomnému hráči vstup povolen. „Trochu se nudím, obyčejně tu máte s kým trávit čas,“ říká Hertl.

Na konci února v rozhovoru pro iDNES.cz popisoval, jak tráví den: „Ráno jedu na zimák, kde cvičím s kondičním trenérem. Pak jedu za fyzioterapeutem, kde jsem do dvou hodin. Doma si na chvíli lehnu, ale pak už zase leduju, ohýbám nohu. Mám přístroj, který mi ji pomáhá zatínat, abych si zase budoval sval, který mi za pár dní po operaci úplně zmizel.“

„Nedávno jsem s ním mluvil, zněl výborně. Sám uznal, že cítí, že je s léčbou napřed. Potvrdili to i lidi, co se o něj starají. Pracuje na zesílení. Výhodou je, že už si tím prošel. Ví, co má dělat,“ dodává Wilson.



Hertl má už třikrát operované pravé koleno, naposledy v listopadu 2016. Teď poprvé léčí to levé.