Šťastný smolař. Hertla hecoval Gretzky. Láká ho džungle. A proč je milý?

Hokej

Dalších 33 fotografií v galerii Tomáš Hertl ze San Jose u puku během duelu s Winnipegem. | foto: AP

dnes 12:00

Mohl by od samého kuropění až do úplného soumraku žehrat na zlomyslnost osudu. Láteřit, lamentovat a hořekovat. Vždyť ho smolný karambol před necelým měsícem vyřadil z NHL a uvrhnul jej do sedmiměsíčního duševně i tělesně drásajícího martyria. Operace. Rozhýbávání. Cvičení. Posilování. Tolik bolesti a žádná zábava či radost z podařené kličky nebo vítězství. V šestadvaceti by Tomáš Hertl měl lámat osobní rekordy a táhnout svůj tým za triumfy.