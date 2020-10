Hertl smutní po odchodu ikony: Když jste slyšeli smích, byl Jumbo v šatně

Momentálně je to zřejmě nejskloňovanější hokejové jméno světa.

Kanadská ikona se v sobotu představila v Davosu, který rozdrtil 9:2 Rapperswill s českými útočníky Červenkou a Sobotkou. Do švýcarské ligy si 41letá ikona odskočila, aby se po dlouhatánské pauze rozehrála před novou sezonu NHL.

V ní po patnácti letech mění adresu. Prošedivělý matador, kterému se (nejen) v San Jose neřekne jinak než Jumbo, se v pátek upsal Torontu.

„Nikdo se mu nevyrovná. Výjimečný spoluhráč a kamarád,“ hlesl obránce Sharks Brett Burns.

„Slovy nejde vyjádřit, jak Jumbo ovlivnil moji kariéru znamenal. Miluji ho jako bratra,“ nechal se slyšet další čtyřicátník ze San Jose Patrick Marleau.

Pro iDNES.cz o Thorntonovi krátce prohovořil i Tomáš Hertl, z něhož také vyrostl jeden z tahounů žraločího hejna: „V kabině bude Jumbo ohromně chybět. Je těžké, když takový člověk odejde. Ale budu mu přát, ať se mu v Torontu nebo kdekoliv jinde daří.“

Nedivte se, že takhle mluví.

Na jeho kariéře měl znatelný vliv. Jeden z nejlepších českých hokejistů současnosti vlastně ještě neseděl v kabině NHL, v níž by scházel Thornton...

Týden po finále znovu v posilovně

Když Hertl na podzim 2013 vletěl do NHL a okouzlil třeba čtyřgólovým představením proti Rangers, naskakoval na led společně s Thorntonem.

Jako učedník okoukával od urostlého centra hokejové fígle. Mimo led se zase učil, jak je důležité šířit mezi spoluhráči pozitivní náladu. „V kabině se motalo všechno kolem něj. Když jste z ní slyšeli smích, věděli jste, že tam je Jumbo,“ líčí Hertl. „Přitom na ledě dokázal být ohromně soutěživý, vadila mu každá prohra.“

Český zelenáč také obdivně pozoroval, jak Thornton válčí se soupeři, časem i bolestivými úrazy. Třeba na jaře 2017 dohrával sezonu s přetrženými vazy v levém koleni.

Možná až smolná souhra náhod je, že Hertla naposledy vyřadily ze hry také vazy v levém koleni...

Ale zpět k dlouholetému vůdci Sharks.

San Jose s Thorntonem za posledních 15 sezon hned třináctkrát postoupilo do play off. Čtyřikrát se probojovalo do konferenčního finále. Před čtyřmi lety si dokonce zahrálo ve finále Stanley Cupu.

„A týden po finále jsem už Jumba viděl zase v posilovně,“ žasne Hertl. „Má neskutečnou vůli a maká na sobě. Hokeji dává všechno, miluje ho. Udržuje se, přidává si a proto může hrát i po čtyřicítce.“

V dějinách NHL najdete jen osmičku borců, kteří nasbírali víc startů. A historickým pořadím bude stoupat ještě výš. Thornton také vyhrál Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče sezony i Art Ross Trophy pro krále bodování, má zlato z olympiády i Světových pohárů.

Ta nejcennější trofej mu ale stále uniká.

Pořád platný v NHL

Vidina Stanley Cupu ho přivábila do Toronta, kde podepsal roční kontrakt s minimální gáží 700 tisíc dolarů.

Úplná senzace to není. Už v únoru Thornton toužil po výměně, které se nedočkal. San Jose patřilo k nejslabším celkům soutěže a on vycítil, že úspěšná éra Sharks pozvolna končí. A jeho hokejové hodiny tikají ještě hlasitěji.

Přitom při zranění Hertla a Logana Coutura v závěru základní části, kterou náhle v březnu utnul koronavirus, nastupoval matador zase v elitních útocích a v 19 duelech nasbíral 12 (5+7) bodů. „Bez pochyby je ještě platný hráč pro NHL,“ citoval web The Athletic centra Couturea.

Teď má být Thorntonův důraz, zkušenosti i body chybějícím prvkem, který postrádal útok Toronta, kde hrají prim Matthews, Marner a Tavares.

„S Jumbem jsem mluvil. Chce být blíž domova, rodiče má trošku starší,“ zmíní Hertl. „A možná v Torontu viděl větší šanci na Stanley Cup a chtěl i změnu ke konci kariéry. To ví jen on. Já jen vím, že nám bude strašně chybět.“