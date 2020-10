Už žádné Baby Leafs. Toronto nakupuje bijce a láká učitele Thorntona

Když do Maple Leafs přicházel kouč Mike Babcock, vyhlášený hlavně důvěrou ve zkušené hráče a pipláním talentů na farmě, na soupisce měl najednou „mateřskou školku“. Austonu Matthewsovi a Mitchi Marnerovi bylo čerstvě 20 let, brilantnímu technikovi Williamu Nylanderovi sotva 19 a další hráči nebyli o moc starší.

Přestože útok fungoval, nestíhala obrana. Postupně se vytratil celý tým. A tak to šlo dva roky po sobě, než vítěze Stanley Cupu i olympiády nahradil na střídačce Sheldon Keefe. Částečně vinou nevábných výkonů, částečně kvůli skandálu s Babcockovýcmi vulgaritami na adresu hráčů.

Slavný klub se neoklepal ani po změně kouče, a tak bylo managementu jasné, že musí přijít radikální řez.

Generální manažer Kyle Dubas sáhl pro beky, co už za sebou úspěchy mají. Mezi volnými hráči si vybral důrazného Zacha Bogosiana za milion dolarů na jeden rok a k němu přibral tvořivějšího T. J. Brodieho, kterému tu připravili čtyřletý kontrakt s průměrným výdělkem pět milionů ročně.

T. J. Brodie

„Jsem samozřejmě nadšený, že tu budu hrát. Vždyť každý hráč chce být jednou součástí klubu s tak obrovskou historií. Máme tým mladých hráčů se spoustou talentu a na to se moc těším,“ řekl Bogosian po příchodu zámořským novinářům. Brodie zato přichází zlepšit rozehrávku a přidat trochu důrazu ve vlastním i útočném pásmu.

Dubas však při zocelení týmu nezapomínal ani dodání tvrdosti a rychlosti v útoku. A tak přivedl ještě stejně razantní a šikovné borce. Ze sousedního Buffala přišel vyhlášený bruslař Jimmy Vesey (1 rok, 900 tisíc) a také robustní Wayne Simmonds (1 rok, 1,5 milionu). Na tvrdou práci si pak najal Joeyho Andersona, jenž naposledy oblékal dres New Jersey, a k němu bývalého forvarda Washingtonu Travise Boyda.

Wayne Simmonds.

Do branky k Frederiku Andersenovi, jednomu z nejvytíženějších gólmanů NHL současnosti, dorazila někdejší dvojka San Jose Sharks Aaron Dell.

Torontu už nehrozí, že by mu v příští sezoně fanoušci soupeře říkali Baby Leafs. Vyvážený tým by měl po letech obsahovat mix kreativity a obzvlášť důrazné hry.

Maple Leafs však chtěli přivést ještě někoho dalšího, kdo bude góly připravovat a zároveň bude přirozeným vůdcem mužstva. To přesně pasuje na Joea Thorntona, který na trhu volných hráčů čekal na pravděpodobně poslední nabídku po vypršení smlouvy se San Jose.

Tu řešil zejména se San Jose, kde měli eminentní zájem na obnovení dua Thornton - Marleau. Vždyť i Marleau bývalého parťáka přemlouval, aby si s ním ještě jednu sezonu zahrál. „Nejsem si úplně jistý, jak se rozhodne, ale všichni bychom byli rádi, kdyby byl zase ve stejném klubu,“ řekl Marleau. A tamní manažer Doug Wilson potvrdil, že se Thorntonem o nové smlouvě skutečně několikrát bavil.

Stejně tak vyšlo najevo, že se zástupci Toronta s 41letým Thorntonem oťukávají poslední dvě sezony, takže by jeho angažmá z tohoto důvodu dávalo smysl. Pikantní by na tom celém bylo i to, že by Maple Leafs prošli oba velikáni Sharks. Marleau tu totiž působil před dvěma lety.

Ze všeho alespoň prozatím sejde hned ze dvou důvodů. Jumbo Joe podepsal smlouvu v Evropě s mnohonásobným švýcarským mistrem z Davosu, kde se objeví už potřetí v kariéře. Dvě předchozí štace tu zažil v letech 2004 a 2012 během lockoutu NHL.

Podle všeho ve Švýcarsku trénuje už od července a logiku jeho angažmá dodává i fakt, že je držitelem švýcarského pasu. Davos navíc není vinou pandemie covid-19 v optimální finanční kondici, a proto sám hráč slíbil, že tu bude hrát více méně zadarmo s vidinou nějaké budoucí kompenzace.

Druhý důvod, proč by bylo Thorntona složité přivést do týmu, je napjatý platový strop. Dubasovi totiž pod jeho horní hranicí zbývá pouhých 400 tisíc dolarů, a proto by musela takřka jistě jiná z opor odejít.

Nicméně Davos i Thornton potvrdili, že půjde nejspíš o krátkodobou výpomoc do doby, než se znovu naplno rozběhne NHL. A v tu chvíli nebude vůbec jasné, jestli bude mít věhlasný útočník chuť zkoušet jiné výzvy v lize.

K čemuž se ostatně přiklání respektovaný zámořský reportér Eliott Friedmann: „Zástupci Toronta s Joem několikrát mluvili a hráč byl z těchto debat nadšený. Takže zájem obou stran je skutečný. Ale jedno mi o budoucím členovi Síně slávy vždycky říkali: Nikdy nepodceňujte jeho oddanost San Jose Sharks.“