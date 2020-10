San Jose hledá novou superhvězdu. Může jí být Tomáš Hertl?

Není to vůbec přestřelená představa. Slávistický odchovanec ostatně s tímto statusem před lety do klubu přicházel. Klub v něm od prvního okamžiku viděl hokejistu s obrovským potenciálem. Odpovídalo tomu herní vytížení a také pozice v elitním útoku vedle zmiňovaného Thorntona.

Pravda, Hertl se zpočátku hledal, i trenérům chvíli trvalo, než pro něj našli ideální roli v týmu. Postupem času však z usměvavého forvarda vyrostl skutečně jeden z hlavních tahounů týmu. Zatím jen neoficiálně, byť byl na ledě vidět, měl obrovské sebevědomí a sbíral body.

Teď přichází doba, kdy by se hlavní hvězdou týmu měl stát i oficiálně. „Dozrál čas pro novou generaci,“ pravil Wilson.

Je to tak. San Jose léta stálo nejen na Thorntonovi, ale také na dalších ověřených borcích jako Joe Pavelski nebo Patrick Marleau. První je už pryč, druhý se sice vrátil, ale nikdo nemůže čekat, že ve 41 letech bude hráčem, na němž bude ležet největší zodpovědnost.

Ne, Marleaua si Sharks přivedli zpátky kvůli zkušenosti, aby učil mladé, protože těch je v mužstvu opravdu dost - aktuální kádr čítá pouhé dva borce, kteří překročili třicítku (kromě Marleaua je tím druhým kapitán Logan Couture). Je pravda, že právě od něj se čeká hodně, pro úspěch celé organizace je však potřeba, aby se přidali další.

Manažer Wilson měl mezi řádky na mysli například Kevina Labanka, Evandera Kanea, Timo Meiera a především Hertla. Ti všichni i vzhledem k platům, které pobírají, ponesou hlavní díl zodpovědnosti. „Musí se vyšvihnout na další úroveň,“ řekl Wilson.



I on je pod tlakem, protože v San Jose jsou fanoušci zvyklí na úspěchy, které se začaly pomalu vytrácet. A všichni se děsí, že by měly přijít roky průměru, byť si veřejnost uvědomuje, že to bude těžké, jelikož klub čeká budování nového fungujícího kádru. Pozitivní na druhou stranu je, že je na čem stavět.

„Strach nemáme, vždyť pět našich útočníků dalo v minulosti třicet gólů nebo nasbíralo k šedesáti bodům za sezonu. V NHL je hodně mužstev, která v minulosti přišla o skvělé hráče a neznamenalo to sešup. Musíme se inspirovat a najít správnou týmovou chemii. Právě proto potřebujeme, aby současní hráči přispěli něčím novým a dali týmu něco extra jako dříve Thornton,“ řekl Wilson.

San Jose má podle něj stále kvalitní kostru týmu. Bude to stačit na postup do play off? Mohou mít Sharks vysoké cíle? To se ukáže.

Bude záležet mimo jiné i na Hertlovi, který potřebuje také trochu štěstí - tedy aby se mu vyhýbala zranění. Pokud to vyjde, může z něj být skutečná superstar.