Hertl o svém zranění: Byl to pro mě šok. Mám před sebou dlouhé léto

Být na marodce pro něj rozhodně není nic nového. Tomáš Hertl už laboroval se zraněním několikrát a v této sezoně jej smůla dostihla znova. „Už jsem zvyklý na nějakou bolest, takže mi to problém nedělá,“ uznává útočník v tiskové zprávě agentury Sport Invest, jež ho zastupuje.

O čem také vypráví?

O nedávné operaci:

„Dopadla dobře. Byl jsem na ní před týdnem a lékaři byli hodně spokojení, že vše dopadlo tak, jak mělo. Od třetího dne to začínám ohýbat a snažím se dostat sval zpět, aby mi noha neztuhla. Také to leduju. Před dvěma dny jsem zahodil berle, snažím se chodit po svých, ale ortézu budu mít ještě tak šest týdnů.“

O tom, jak ke zranění došlo:

„Stalo se to blbě. Střílel jsem bekhendem, Christopher Tanev (obránce Vancouveru) byl na kolenou a chtěl mi to vypíchnout. Měl jsem nohu napnutou a jak mě trefil, tak jsem ucítil bolest, ale nic hrozného. Nemyslel jsem si, že to bude něco vážného. Zkusil jsem jít zpět na led, ale pak jsem cítil, že je tam něco špatně. Počítal jsem s tím, že to schytal postranní vaz. Když jsem se pak ale dozvěděl, že mám i přední vaz v háji, tak to byl pro mě šok. Mrzelo to o to víc, že léčba předního vazu trvá déle.“

O opakujících se zdravotních trablech:

„Kolena jsem už měl poraněná, teď je to ale poprvé levé koleno. První den nebyl jednoduchý, ale od druhého dne se na to snažím dívat pozitivně. Vím, že trénuji tvrdě a mám teď před sebou dlouhých sedm měsíců, abych se pořádně připravil na novou sezonu. Bude to pro mě dlouhé léto. Můžu se dát do kupy, pořádně zesílit zraněnou nohu i celkově tělo. Vím, že se vrátím ještě silnější.“

O průběhu rekonvalescence:

„Na začátku to není jednoduché, ale pak se hledají pozitiva. Chodím normálně na zimák, to mě nabíjí. Nebojím se. Vždy je nejdůležitější dostat svalový objem zpátky. Já jsem zvyklý mít velké svaly na nohách, teď jsem čtyři dny po operaci a najednou tam ten sval skoro nemám. Je to až neuvěřitelné, jak rychle zmizí. Až ho získám zpátky a budu normálně chodit, tak pak už budu jenom nabírat sílu. První dva měsíce, než začneme pořádně ohýbat koleno a chodit, jsou nejtěžší. Už jsem zvyklý na nějakou bolest, takže mi to problém nedělá.“

O individuálně vydařeném ročníku:

„Nemohu být spokojený s body, když tým nevyhrává. Je to kolektivní sport a já bych kolikrát měl raději méně bodů výměnou za výhry. Atmosféra v klubu by pak byla jiná. Není to jednoduché, když vyhodí trenéra, který tu s námi byl čtyři roky. Nevím, co bylo příčinou, ale prostě jsme nehráli tak dobře jako předtím. Vždy to bylo tak, že dobře hrálo tak deset kluků a zbytek ne, pak se to zas otočilo a ti co hráli špatně, hráli dobře a naopak.“

O povzbudivých vzkazech od okolí:

„Dostal jsem hodně zpráv, psali kamarádi, že je jim to líto. Toho si vážím, zvlášť od lidí, kteří si tím prošli. Brácha i bratránek měli to samé, tak si z toho děláme trochu legraci, abych nebyl v depresi. Psal i Joe Thornton, ať se držím, protože sám si tím také prošel. Já ale vím, že se vrátím ještě lepší než minulý rok. Hokej hrát umím a chci zas nastupovat proti těm nejlepším lajnám. Chci být lídrem týmu.“