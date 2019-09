Končí zlatá éra Crosbyho s Malkinem? Pittsburgh řeší budoucnost

Čistě podle čísel je to neoddiskutovatelné. Malkinovi je 33 let, Crosbymu o rok méně. To je v dnešní NHL, která neustále mládne, více než střední věk. Tihle dva navíc nejsou jediní, Penguins stárne celé jádro týmu. Dvaatřicet let je také Patriku Hornqvistovi nebo obránci Krisu Letangovi.

„Máme poslední dvě tři, nejvíc čtyři šance vyhrát ještě jeden Stanley Cup,“ nezastírá Malkin, jenž naposledy sice nezklamal, ale také nezářil. Proto ví, že každou další sezonou bude těžší a těžší tenhle úkol splnit.

Podobně to vidí i Hornqvist. „Myslím, že se věková mezera začne pomalu, ale jistě projevovat. Stárneme. Zároveň ale máme ještě pár dobrých let před sebou.“

Podle černého scénáře může Pittsburgh doplatit na to, že nebude mít silnou náhradu za své lídry. Proto se teď musí zaměřovat na jiné aspekty, vedení si ostatně tento problém uvědomuje a i kvůli platovému stropu postupně přetváří soupisku.

Jenže o jak vážný problém jde? „Hráči už jsou starší, ale zároveň nejsou staří. To je velký rozdíl,“ upozorňuje kouč Mike Sullivan.

Ta slova mají něco do sebe. Už několik sezon se hovoří o tom, jak Crosby odpadne z nejužší špičky hokejistů NHL, jenže on se na ní stále drží. V uplynulé sezoně sice nevyhrál produktivitu soutěže, ale pořád nasbíral magických 100 bodů. Jenže co je to platné, Penguins vypadli už v prvním kole play off, navíc jednoznačně 0:4 na zápasy s NY Islanders.

I proto se přes léto objevovaly spekulace, jestli není čas na výraznou změnu. „Nikdo z nás nemůže dopředu určit, co se bude dít. Každý rok se toho během sezony stane hodně, ale zároveň si troufnu tvrdit, že se během jedné sezony nemůže stát nic zásadního,“ reagoval Crosby.

I on věří, že Pittsburgh ještě neřekl poslední slovo. Že má pořád sílu mířit na nejvyšší metu. „Člověk se o to snaží každý rok a připravuje se nejlíp, jak může. Jako tým máme stále nejvyšší ambice a nezáleží na tom, jak jsme staří. Pro nás nemá cenu spekulovat, jestli už nastal čas na přebudování týmu,“ dodala kanadská hvězda s číslem 87.

Základní elementy: mládí, rychlost a všestrannost

Vedení Pittsburghu s ní přesto pomalu začíná. Zaměřuje se při tom na větší variabilitu mužstva. Podle toho hledalo posily. Hlavními hesly při jejich výběru bylo mládí, rychlost a všestrannost.

Brzy se ukáže, jestli se podařilo přivést hráče, kteří sice nemají takové jméno, zato schopnost pomoct mužstvu. Záměr by měli realizovat Alex Galcheyuk, Brandon Tanev či Dominik Kahun. Ten může hrát úplně stejně na pravém křídle Crosbyho útoku jako v jakékoli jiné pozici. Může putovat sestavou nahoru i dolů jako v Chicagu.

Tanev, levoruký forvard, kterého Penguins podepsali jako volného hráče, by mohl nastupovat vedle Malkina. Má předpoklady nastoupit v prvních dvou ofenzivních lajnách, od nichž se čekají hlavně góly, ale použitelný je i ve třetí nebo čtvrté formaci.

Galcheyuk hrál dříve centra, nyní by se hodil na levé křídlo Malkinovy formace. „Myslím, že hodně hráčů tu může hrát na mnoha různých pozicích. Máme spoustu kluků, kteří mají zkušenosti z centra i z křídla. Víme, že se během roku může stát spousta věcí. Je důležité mít konkurenci na všech postech,“ říká Crosby.

Bude to stačit jako klíč k úspěchu?