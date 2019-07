Jak se učí ikona? Od jiných ikon. Crosby studuje Feredera či Bradyho

Neutuchající elán do tréninkové řehole může povýšit nadané borce mezi úspěšné. Hvězda Pittsburghu v nezvyklém rozhovoru pro web The Athletic prozradila, v čem také tkví její výjimečnost.

Hokejová ikona se snaží přiučit u ikon z ostatních sportů.

Toma Bradyho, hvězdného quarterbacka z NFL. Nebo právě tenisového elegána Rogera Federera. „Jejich největší síla je mentalita,“ říká Crosby. „Neustále se vyvíjejí.“

Najít cestu

I proto velikáni z odlišných sportů a odlišných koutů světa tomu svému kralují, ačkoli je jim výrazně přes třicet - Bradymu dokonce dvaačtyřicet.

Crosby - nejproduktivnější hráč poslední dekády NHL - by je chtěl napodobit. Inspiruje se, jak být lepší, chytřejší a týmu prospěšnější. „Podívejte na Toma Bradyho, jak vidí a čte hru, jak se připravuje,“ líčí produktivní centr.

Maestro Federer zase pečlivěji zvažuje, jak si sestavit tenisový diář. Neobráží všechny turnaje, šetří stárnoucí tělo, které ale dokáže zmobilizovat na grandslamech.

Švýcar Roger Federer během finále Wimbledonu. Tom Brady, quarterback New England Patriots

Že by i v tom našel Kanaďan Crosby inspiraci, když na jaře odmítl pozvánku na MS na Slovensko? „Když na tyhle borce koukám, v mysli mi běží: O. K., tihle kluci našli cestu, jak být dál úspěšní. A hledám, co to může přinést mně,“ vykládá. „Neporovnáváte se s nimi, protože jsou ve své vlastní lize, ale snažíte se učit. Dodá vám to i víru, že stále můžete hrát na vysoké úrovni bez ohledu na to, kolik je vám let.“

Crosbymu bude příští týden dvaatřicet. Mezi elitou se v NHL drží už 14 sezon, s individuálními trofejemi by si mohl otevřít klidně muzeum. Stal se hlavní tváří soutěže, kterou ve svých érách bývali Gordie Howe nebo Wayne Gretzky. Mezi zámořskými žurnalisty platí za oblíbeného respondenta, mluví smysluplně, jeho slova mají váhu a vždy plní novinové titulky.

Nyní Crosby dospívá do fáze, kdy se v čím dál mladší a zběsilejší NHL pomalu zařazuje mezi veterány. Ačkoli se po pěti sezonách přehoupl přes stobodovou hranici, předstihl ho Rus Kučerov nebo Němec Draisaitl. Experti řeší, kdo z nastupující generace po Crosbym převezme roli největší zámořské hvězdy celé ligy. Bude to McDavid, nebo Matthews?

„Nejlepší je Crosby. Má dvě olympijská zlata a tři Stanley Cupy, ti zbylí dva ne,“ pronesl známý kouč Mike Babcock.

Rychlost je důležitá

Crosby je dál pojem. Jako nejmladší kapitán v NHL dovedl Pittsburgh před devíti lety ke Stanley Cupu, další slavil v roce 2016 a 2017. Poslední dvě sezony v NHL ale Penguins vyletěli z play off nezvykle brzy.

K vytvoření hegemona, jakým je třeba fotbalová Barcelona nebo Real Madrid, brání platové stropy nebo mechanismy při draftech. Pittsburgh jako vítěz Stanley Cupů „vyfasoval“ nevýhodné výběry při burzách talentů, také obětoval další kola a měnil je za „hotové borce“, s nimiž by se maximalizoval potenciál Crosbyho s Jevgenijem Malkinem. Mít dva mimořádné střední útočníky je jeden z předpokladů, kterak dojít ke Stanley Cupu dojít.

Sidney Crosby z Pittsburgh Penguins přijímá gratulace spoluhráčů ke gólu.

„Náš tým se musí změnit,“ zavelel ovšem nyní generální manažer Jim Rutherford. „Chceme být mladší a rychlejší,“ dodal a přes léto angažuje dravější jinochy. „Rychlost je důležitá,“ přikývne Crosby. „Ale rychlost je jen součástí hry. K úspěchu vám pomohou i jiné věci.“

Tak, jako to dokázali Federer nebo Brady.