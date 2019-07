Končí Crosbyho parťák se čtyřmi Stanley Cupy, kterému nikdo nevěřil

Ten o něm kdysi řekl: „Má dar být velkým hráčem pro velké zápasy. Dělá tolik malých věcí, které nejsou vidět, ale jsou tolik důležité.“

Crosby je pronesl v roce 2017, kdy Kunitz v sedmém duelu série s Ottawou rozhodl o postupu Pittsburghu do finále Stanley Cupu. I díky tomu Penguins získali pohár podruhé za sebou, což není v současné NHL příliš obvyklé.

Rodák z kanadské Reginy zvedl nejcennější hokejovou trofej už počtvrté v kariéře. I to se povede málokomu. A zrovna do Kunitze by to nikdo neřekl. Žádný expert v něm neviděl potenciál, dokonce kvůli tomu nikdy nešel ani na draft.

Přesto v roce 2003 podepsal smlouvu s Anaheimem a pro klub to byl dobrý tah. Ve své první kompletní sezoně překonal nováčkovský rekord Paula Kariyi z roku 1995, když nasbíral 41 bodů - tedy o dva víc než jeho slavnější předchůdce.

Za rok už byl jednou z hlavních postav mužstva, jež slavilo Stanley Cup. Klíčový v jeho kariéře byl však přestup do Pittsburghu, kde potřebovali parťáka a střelce k Sidney Crosbymu a Jevgeniji Malkinovi. Povedlo se a Kunitz brzy slavil druhý Stanley Cup během tří sezon.

Od roku 2010 byl stabilním členem elitní formace. Přesto bylo v roce 2014 pro mnohé překvapením, že se dostal na olympiádu, kouč Mike Babcock tehdy sázel právě na jeho spolupráci s Crosbym. Vyplatilo se. Kunitz nezářil, ale ani nezapadl. A Kanada slavila zlato.

Čím tak zaujal? Pittsburský kouč Mike Sullivan na něm oceňoval jeho vůdčí schopnosti a ochotu dělat na ledě, cokoli po něm chce. Hlavně díky tomu vydržel v NHL dlouhých patnáct sezon, z nichž jen čtyřikrát chyběl v play off.

Kromě Anaheimu a Pittsburghu odehrál poslední dva roky v Tampě a v Chicagu, kde nyní najde uplatnění i po konci kariéry a stane se členem oddělení pro hráčský rozvoj.

„Vím, že jsem měl velké štěstí, že jsem mohl být součástí čtyř tak úspěšných klubů. Děkuju Anaheimu, Pittsburghu, Tampě i Chicagu. Každá z těchto organizací je příkladem toho, jak by měl vypadat opravdový profesionalismus,“ pravil Kunitz, když oznamoval konec.

„Velký dík patří i mým spoluhráčům, kteří mě jako mladého naučili, jak ze sebe dostat to nejlepší. Měl jsem příležitost hrát v těch nejlepších týmech s těmi nejlepšími hráči. Jsem vděčný za všechny ty úsměvy a kamarádství, které jsme spolu sdíleli. Díky, že jste z mého dětského snu udělali skutečnost.“

Kunitz končí ve 39 letech, v uplynulé sezoně nastoupil do 56 utkání, v nichž vstřelil pět gólů a nasbíral deset bodů. Především ale překonal hranici tisíce odehraných utkání v NHL. Nakonec přidal ještě dalších dvaadvacet. Celkem nastřílel 268 gólů a nasbíral 619 bodů.