Nejlepší ruští hokejisté v historii? Malkin má 1 000 bodů, Ovečkin 1 200

„Žeňa hraje konstatně dobře a body sbírá pravidelně. Přitom to není čistokrevný útočník, je to týmový hráč, který si na sebe bere hodně zodpovědnosti. Nemyslím, že by přemýšlel o rekordech a o to víc mu přeju, aby na ně dosáhl,“ říká legendární Sergej Fjodorov.

Je téměř nevyhnutelné, že právě jeho Malkin během dvou let překoná v počtu nasbíraných bodů, aktuálně jich ztrácí 179. Je pátým Rusem, který v NHL dosáhl na hranici tisíce bodů. Před ním je v tabulce Alex Kovaljov (1 029) a Alexandr Mogilnij (1 032).

„Konečně jsem to dokázal. Jak se ta hranice začala blížit, tak jsem z toho začínal být trochu nervózní. Řekl bych, že i kvůli tomu mi body poslední dobou nepřibývaly takovou rychlostí,“ vykládal Malkin po utkání s Washingtonem, v němž jeho Pittsburgh vyhrál 5:3. I díky jeho dvěma asistencím.

Dvaatřicetiletý forvard potřeboval na bájnou hranici, jíž v historii NHL překročilo pouze 88 borců, pouhých 848 utkání. V nich si připsal 391 gólů a 609 asistencí. I to vypovídá o jeho výjimečnosti. Však také Malkin až na jedinou výjimku v každé sezoně nasbíral víc bodů, než kolik odehrál zápasů.

„Tisíc je šílené číslo. Jako malý kluk jsem nikdy nevěřil tomu, že bych mohl hrát NHL, natož abych dosáhl na tolik bodů. Dneska prožívám úžasný den.“

Ve stínu Ovečkina

Malkin je ve stínu obletovanějšího krajana Ovečkina, jenž ve stejném duelu zaznamenal bod číslo 1200. Nikde však není napsáno, že se s ním nemůže porvat o první místo v historických tabulkách Rusů. Aktuálně sice ztrácí 200 bodů, nicméně v přepočtu produktivity je na tom líp.



Je o rok mladší a zatímco Ovečkin nasbíral v NHL v průměru 1,119 bodu na zápas, Malkin má bilanci o něco lepší - 1,179.

Bude to mít však těžké, protože Ovečkin je téměř nezničitelný a za celou kariéru v NHL nebyl nikdy vážněji zraněný. A tudíž nevynechal moc zápasů. I proto si stále drží reálnou šanci dotáhnout se v historických tabulkách střelců na „nedostižného“ Wayna Gretzkého.

Tvrdí to mimochodem Sidney Crosby. „Jestli to může někdo dokázat, pak jedině on. Myslím, že se v hokeji už nikdy neobjeví hráč jako Ovečkin,“ vysekl mu poklonu.

Ovečkin skutečně válí, aktuálně má na kontě 653 gólů v NHL, legendární Gretzky jich nastřílel 894. V této sezoně Rus nasázel už 46 gólů, takže je velice pravděpodobné, že poosmé dosáhne na hranici 50 gólů. Loni jich dal mimochodem 49.

V tomto ohledu mu letos konkuruje pouze Leon Draisaitl, který dal zatím 42 branek, Patrick Kane (41), John Tavares (39) a Cam Atkinson s Alexem DeBrincatem (oba 38 zásahů). Nikdo z nich ho však zřejmě nepřekoná.

V tabulce produktivity je zase zajímavé sledovat, kdo všechno překročí hranici sta bodů. Čerstvě na ni dosáhl Connor McDavid, kterého to však vzhledem k výsledkům Edmontonu zas tolik netěší. První je další Rus Nikita Kučerov, jenž má aktuálně na kontě 111 bodů.

Stovku určitě překoná Patrick Kane (99 bodů) a hodně blízko má i Sidney Crosby s Johnny Gaudreauem (oba 90 bodů). Čechům stále vládne David Pastrňák s 66 body v 56 utkáních, ale brzy ho dožene a zřejmě i předežene rozjetý Tomáš Hertl - aktuálně 63 bodů (31+32) z 65 zápasů.