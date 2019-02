Ovečkin zlomil další rekord. Ohrozí legendy jako Jágr a Gretzky?

Ovečkin v posledním zápase Washingtonu proti Vancouveru zaznamenal asistenci, čímž dosáhl na svůj 1 180. bod v NHL. V historických tabulkách tak odskočil od Sergeje Fjodorova, jenž má o jeden méně.

Byť jeho nadšení nedosahovalo úrovně, jako když loni v červnu slavil Stanley Cup, tak si svůj počin užíval náležitě. „Zapsal jsem se do historie, jsem před legendami,“ hrnul ze sebe před zámořskými reportéry.

„Je to velké a cením si každého, kdo mi k tomuhle rekordu pomohl, hlavně spoluhráčů. Je to obrovská věc. Když začnete hrát hokej a dostanete se do NHL, je váš sen dát jeden gól. Nebo dva. A teď jsem číslo 1 na ruském seznamu.“

Ovečkinova čísla 644. Tolik gólů dal Ovečkin v NHL 1 180. Tolik bodů v NHL nasbíral 1 055. Tolik zápasů v NHL odehrál 47. Tolik gólů dává v průměru každý rok 79. Tolik bodů v průměru každý rok nasbírá 122. Tolik gólů mu schází na Jágra 250. Tolik gólů mu schází na Gretzkého 510. Tolik bodů mu chybí na desátého Esposita

Ovečkin hrál s Fjodorovem za Washington v letech 2008 a 2009. Zůstali přáteli. Po zápase s Vancouverem proto popisoval, jak spolu na toto téma několikrát mluvili a že si je jistý, že mu kamarád posun na první místo přeje.

Třiatřicetiletý rodák z Moskvy neustále ukazuje, jak dokáže vyčnívat navzdory výrazným změnám v hokeji. Umí se přizpůsobit, hraje týmověji, začal více tvořit a nahrávat. Přesto stále střílí góly. I aktuálně vládne se 37 trefami tabulce kanonýrů (druhý Patrick Kane jich dal o pět méně). Celkem nasbíral v 52 zápasech 58 bodů.

Bylo jen otázkou času, kdy Ovečkin překoná Fjodorova v bodech, mezi ruskými střelci to dokázal už v listopadu 2015, kdy vstřelil svůj 484. gól. Stačilo mu na to pouhých 777 zápasů. Teď má na kontě už 644 branek, což ho řadí na celkové čtrnácté místo v historickém pořadí soutěže.

Jelikož je stále schopný dávat 50 gólů za rok, může brzy ohrozit i třetího Jaromíra Jágra, jenž v NHL zaznamenal 766 tref. Ještě v této sezoně zaútočí na třináctého Brendana Shanahana (656), desátého Maria Lemieuxe (690) může sesadit příští rok.

Umí i přitvrdit. Na olympiádě 2010 sejmul Jágra, tady si vyšlápl na obrovitého Zdeno Cháru.

Vzhledem k tomu, že v NHL nastřádal i 536 asistencí, tak může na desítku myslet i v celkovém bodování. Stále si drží bilanci více než bodu na zápas (v 1 055 duelech jich má 1 180). Dohnat druhého Jágra (1 921 bodů) bude těžké, čtyři stovky bodů ještě uhrát klidně může. V tom případě by zůstal těsně za elitní desítkou - Phil Esposito má na kontě 1 590 bodů.



Čím dál víc lidí ale začíná připouštět, že by mohl mezi střelci dohnat „nedostižného“ Waynea Gretzkého. Nyní ztrácí přesně 250 gólů. Bude záležet, zda ho nezradí zdraví a jestli si udrží výkonnost. Zatím se mu to daří. Nepolevuje, byť je mu už dávno přes třicet let a NHL hodně omladila.

„Velké štěstí, že ho máme ve Washingtonu,“ říká kouč Todd Reirden. „Je to mimořádný hokejista nejen pro náš klub, ale pro celou NHL.“

