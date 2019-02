Malkin s Letangem vrátili Pittsburgh zpátky na postupovou pozici

Další 3 fotografie v galerii Gólman Pittsburghu Casey DeSmith zasahuje proti střele během zápasu proti New Yorku Rangers, | foto: AP

Po sobotním selhání s Calgary o den později hokejisté Pittsburghu porazili těsně 6:5 Rangers a vrátili se přes Carolinu zpátky na poslední postupovou příčku do play off z tabulky Východní konference. Dvěma góly ze třetí třetiny se o to zasloužil centr Jevgenij Malkin, stejným počinem se v zápase blýskl i obránce Kris Letang.