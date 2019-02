Krejčí bodoval už popáté za sebou, asistenci brali i Frolík a Hronek

Ve formě hrající Boston na ledě Vegas dvakrát odskočil do vedení v řádné hrací době a nakonec si odvezl svou sedmou výhru v řadě po výsledku 3:2 po nájezdech, které v šesté sérii rozhodl David Backes.

Hned u první gólové akce utkání ze 12. minuty v podání Jakea DeBruska si připsal asistenci David Krejčí (18:38, 0+1, +1, 1 střela) a natáhl tak svou bodovou sérii na pět posledních startů (2+8). Po aktuálně zraněném parťákovi Davidu Pastrňákovi (66 bodů) společně s Tomášem Hertlem (oba mají 53 bodů) ze San Jose druhý nejproduktivnější Čech letošní sezony NHL v historické tabulce produktivity krajanů s 623 body (188+435) dorovnal 13. Jakuba Voráčka (190+433) s 12. Radimem Vrbatou (284+339).

Těsně před prvním odchodem do kabin ale vyrovnal domácí Reilly Smith a stav 1:1 vydržel až do úvodu třetí třetiny. V něm se prosadil Brad Marchand. Golden Knights ovšem potřebovali na opětovné srovnání jen 27 vteřin. Postaral se o to obránce Nate Schmidt.

Po bezgólovém prodloužení přišly na řadu nájezdy, v jejichž úvodních třech kolech uspěl podruhé v zápase DeBrusk a za domácí proti Jaroslavu Halákovi kontroval William Karlsson. Další branku již ale slovenský gólman Bruins nepustil a v šesté sérii Marc-Andre Fleuryho přelstil zmiňovaný Backes.

Ve čtvrtém útoku Vegas nastoupil Tomáš Nosek (10:19, +/-: 0, 2 střely). Boston v den zápasu provedl výměnu, když za trápícího se útočníka Ryana Donata a volbu v 5. kole draftu od Minnesoty dostal centra Charlieho Coylea.

Už počtvrté v řadě nastoupili hokejisté Calgary v bráně s veteránem Mikem Smithem na místo náhradníka Davida Ritticha. Zkušený gólman z dané série vytěžil tři výhry, tu poslední po středečním výsledku 4:2 nad Islanders. Smith v souboji lídrů Metropolitní a Pacifické divize pochytal 17 z 19 střel.

Výsledky a české zářezy Detroit - Chicago 4:5PP (dom. Hronek 0+1), Calgary - NY Islanders 4:2 (dom. Frolík 0+1), Colorado - Winnipeg 7:1, Vegas - Boston 2:3SN (host. Krejčí 0+1).

Domácí Flames nakročili za dvěma body už v první třetině. V 5. minutě Michael Frolík (14:21, 0+1, +2, 3 střely) z rychlého protiútoku přehodil bránícího hráče Islanders a vybídl tak k otevírací brance Mikaela Backlunda. Kladenský rodák, jenž nedávno oslavil své 31. narozeniny, tak bodoval potřetí za sebou. V 16. minutě navíc navyšoval vedení bývalý hráč Ostrovanů Travis Hamonic.

Na přelomu druhé a třetí třetiny dokázali Casey Cizikas a Anders Lee vrátit New York do hry vyrovnáním na 2:2. Zlomový moment v zápase ovšem přinesla 47. minuta, během níž Calgary dvakrát skórovalo. Nejprve se prosadil Austin Czarnik a o pouhých 29 vteřin později slavil v přesilovce také Johnny Gaudreau.

Výsledky:

Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Boston Bruins Boston Bruins 2:3N (1:1, 0:0, 1:1 - 0:0) s.n.1:2 Góly:

18:24 R. Smith (Eakin, Merrill)

41:36 Schmidt (R. Smith, Marchessault) Góly:

11:17 DeBrusk (Krejčí, Kuhlman)

41:09 Marchand (Heinen, McAvoy)

Backes Sestavy:

M.-A. Fleury (M. Subban) – Schmidt, Engelland, McNabb, Theodore, Merrill, Holden – Marchessault, W. Karlsson, R. Smith – Pirri, Stastny, Tuch – Pacioretty, Eakin, O. Lindberg – Nosek, Bellemare, Reaves. Sestavy:

Halák (T. Rask) – Chára, McAvoy, Krug, Carlo, Grzelcyk, K. Miller – Marchand, Bergeron, Heinen – Kuhlman, Krejčí, DeBrusk – Nordström, Frederic, Backes – Kuraly, Acciari, Wagner. Rozhodčí: Joannette, Schlenker – Murray, Tobias Počet diváků: 18 222

Calgary Flames Calgary Flames : New York Islanders New York Islanders 4:2 (2:0, 0:1, 2:1) Góly:

05:00 Backlund (Frolík)

15:59 Hamonic (E. Lindholm, Backlund)

46:10 Czarnik (Jankowski, R. Andersson)

46:39 J. Gaudreau (Giordano, Monahan) Góly:

30:09 Cizikas (Jo. Bailey, D. Toews)

41:19 Lee (Eberle, B. Nelson) Sestavy:

M. Smith (Rittich) – Brodie, Giordano (C), Hamonic, Hanifin, R. Andersson, Kylington – Tkachuk (A), Monahan (A), J. Gaudreau – E. Lindholm, Backlund, Frolík – Czarnik, Jankowski, S. Bennett – Hathaway, D. Ryan, Mangiapane. Sestavy:

Greiss (Lehner) – Boychuk, Leddy, Pulock, Pelech, Mayfield, D. Toews – Eberle, B. Nelson, Lee (C) – Jo. Bailey (A), Barzal, Kühnhackl – Komarov, Filppula, Beauvillier – Clutterbuck (A), Cizikas, M. Martin. Rozhodčí: O'Halloran, Walsh – Cherrey, Nansen Počet diváků: 18 632

Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 7:1 (0:0, 2:0, 5:1) Góly:

23:39 Söderberg (Jost, Andrighetto)

31:21 Rantanen (Nieto)

40:59 MacKinnon (Barrie, Landeskog)

41:10 Calvert (Söderberg, Nieto)

45:12 Jost (Andrighetto, Söderberg)

57:41 Landeskog (Jost)

59:26 Greer (Compher, Graves) Góly:

41:57 Connor (Wheeler, Laine) Sestavy:

Varlamov (Grubauer) – Girard, E. Johnson (A), Nemeth, Barrie, Graves, Zadorov – Kerfoot, MacKinnon (A), Andrighetto – Nieto, Söderberg, Rantanen – Landeskog (C), Jost, Calvert – Greer, Agozzino, Compher. Hlavní trenér: Jared Bednar. Sestavy:

Hellebuyck (Brossoit) – Morrissey, Trouba, Chiarot, Niku, D. Kulikov, T. Myers – Connor, Scheifele (A), Wheeler (C) – Laine, Little (A), Roslovic – Perreault, Lowry, B. Tanev – Lemieux, Copp, Appleton. Hlavní trenér: Paul Maurice. Rozhodčí: Francis Charron, Tim Peel. Čároví: Lonnie Cameron, Ryan Gibbons Počet diváků: 15021

Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 4:5P (1:3, 0:1, 3:0 - 0:1) Góly:

06:37 D. Larkin (Mantha, Hronek)

44:19 D. Larkin (Daley, Mantha)

45:23 Athanasiou (Mantha, D. Larkin)

58:34 Athanasiou (Mantha, Green) Góly:

01:39 Anisimov

12:04 Saad (Sikura, C. Ward)

16:51 DeBrincat (D. Strome, E. Gustafsson)

21:17 P. Kane (E. Gustafsson)

62:42 P. Kane (E. Gustafsson, J. Toews) Sestavy:

Howard (22. J. Bernier) – Kronwall (A), Green, DeKeyser, Jensen, Daley, Hronek – Bertuzzi, D. Larkin (A), Mantha – Vanek, Nielsen, Nyquist – Helm, Glendening, Athanasiou – Abdelkader (A), Ehn, Rasmussen. Sestavy:

C. Ward (Delia) – Keith (A), E. Gustafsson, Forsling, Koekkoek, Dahlström, C. Murphy – Caggiula, J. Toews (C), P. Kane (A) – DeBrincat, D. Strome, Kahun – Saad, Anisimov, Sikura – Kunitz, Krüger, Hayden. Rozhodčí: Pollock K., StPierre J. – Alphonso S., Miller S Počet diváků: 18.806