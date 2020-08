Konec zlaté éry Crosbyho a Malkina. Pittsburgh musí začít jinak

Tohle téma bylo na stole už loni, kdy Pittsburgh po nevýrazné sezoně vypadl hned prvním kole play off s New York Islanders jednoznačně 0:4 na zápasy. Letos to nebylo o moc lepší a je zbytečné spekulovat, jak jejich předčasný konec ve vyřazovací ovlivnila koronapauza.

Penguins v kvalifikaci nestačili na Montreal a prohráli 1:3 na zápasy. Teď jim nezbývá, než doufat, že k nim bude milosrdný los draftu, jenž by jim mohl přisoudit právo první volby - tedy možnost získat opěvovaného mladíka Alexise Lafreneiéra, kterého mnozí přirovnávají ke Crosbymu.

To by mohla být ideální vzpruha, která by upadající klub teoreticky pozvedla. Jenže na náhody nelze spoléhat. Pittsburgh musí začít přemýšlet, co je potřeba dělat jinak. Kouč Mike Sullivan sice po vyřazení pravil, že aktuálnímu týmu do budoucna pořád věří, jeho slova je však potřeba vnímat spíš jako diplomatická.

Pokud ne, může propad úspěšného celku pokračovat. Podobně totiž hovořil i loni, ale velká změna nenastala. Malkin byl sice nejproduktivnějším mužem týmu, který nasbíral v 55 zápasech 77 bodů, proti Montrealu byl ovšem téměř neviditelný. A Crosby, jehož v sezoně trápila zranění, by k sobě potřeboval víc schopných parťáků.

„Vím, že každá éra jednou končí, ale já jádru tohoto týmu pořád věřím. Jsou to elitní hokejisté,“ myslí si Sullivan.

Je neoddiskutovatelné, že Crosby s Malkinem pořád patří k tomu nejlepšímu v NHL, nutně k sobě ale potřebují nástupce. Novou dravou krev, která jim bude šlapat na paty a bude mít potenciál převzít po nich vůdčí role. To Pittsburghu chybí nejvíc.

Mladší generace není tolik produktivní, tým v sérii proti Montrealu nepůsobil kompaktně. Na hřišti se neprezentoval v potřebné intenzitě a rychlosti, které je extrémně vyrovnané soutěži rozdílovým elementem.

Crosby nebo i Kris Letang, další pamětník a klíčová postava zlatých časů z let 2016 a 2017, kdy Penguins brali dvakrát Stanley Cup, si to sice nechtějí připustit a věří, že stále mají na to patřit do nejužší špičky NHL, ale je potřeba spíš koukat na situaci realisticky.

Éra lesku je ta tam, Pittsburgh zažívá pozvolný úpadek podobný tomu, který má za sebou Chicago, Los Angeles nebo Detroit. Jde jen o to, aby byl co nejmenší a klub se postupně nesesunul na úplné dno. Čím dřív si to v dnešní extrémně vyrovnané lize vedení, manažeři a trenéři uvědomí, tím pro něj líp.