Červenka: Není omluva, že Lotyši měli víc sil. Ale lepší bod než žádný

„Nejezdily nám nohy. Po zápase s Kazachstánem nám chyběla energie. Oni naopak měli sil dost, což ale není omluva. Měli jsme to zvládnout,“ přemítal Červenka.

Místo toho národní tým prohrál na velkém hokejovém turnaji s Lotyši poprvé v historii.

Co se stalo?

Pár minut po zápase to nedokážu posoudit. Chvíli nám trvalo, než jsme se po nedělním zápase rozjeli, postupem času to ale začalo jít. Gólem na 2:2 jsme se dostali zpátky do hry, jenže pak jsme smolnou vlastní tečí dostali třetí gól. Nebylo to ono a druhá věc je, že Lotyši hráli dobře. Výborně bránili, byli silní v soubojích a nám tak nešly nohy, abychom se ze soubojů rychle dostávali s pukem.

Vyrovnávali jste až při závěrečném náporu. Vnímáte, že jste bod získali, nebo spíš dva ztratili?

Beru to, jak to je. Teď už s tím nic neuděláme. Nebyl to z naší strany ideální zápas. Lotyši hráli dobře a my na ně nenašli recept. A když už jsme se dostali do zápasu, zase dali šťastný gól.

Když Kempný srovnal na 3:3, věřili jste, že duel otočíte?

Věřili jsme si, chtěli jsme vyhrát. Jednou tam zahrál lotyšský hráč rukou v brankovišti, ale asi puk jenom posunul brankáři a nepřikryl ho.

Je to komplikace pro vývoj a postup ze skupiny?

To nejde říct, nevím. Zbývají nám čtyři zápasy. Doufám, že to komplikace není žádná. Můžeme si postup uhrát sami, ale můžeme si ho i prohrát. Bude záležet jen na nás.

Jiří Černoch spálil na konci druhé třetiny obrovskou šanci, Arturs Šilovs vytáhl skvělý zákrok.

Bod nečekaně ztratila i favorizovaná Kanada. Uklidňuje, že skupina stěží půjde zvládnout bez zaváhání?

Víme, že máme dva volné dny na trénink a odpočinek. Ale i zbytek skupiny bude náročný a musíme se na to připravit.

Jste rád, že po třech zápasech ve čtyřech dnech nastává dvoudenní volno?

Samozřejmě, že jsem rád, ale raději bych byl, kdybychom měli devět bodů. Nebo minimálně osm. Dva volné dny by chutnaly víc. Musíme to vzít jako realitu a jedeme dál.