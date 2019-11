Ujčík se ujal Jihlavy. Má týden připravit ji na České Budějovice

„Viktor nastupuje jako hlavní trenér k A týmu, jako asistenta si vybral Karla Nekvasila. S tím, že se s ním dobře zná, už s ním delší dobu spolupracuje,“ uvedl jednatel Dukly Bedřich Ščerban.



Na uvolněný post hlavního trenéra dorostu přejde asistent jihlavské juniorky Marek Melenovský.

Noví trenéři áčka Dukly podepsali smlouvu do 30. dubna 2020. „Cítím velkou zodpovědnost. Narodil jsem se a vyrůstal v Jihlavě, Dukla byla můj vzor,“ přiznal Ujčík.

„Do ní jsem se vždycky chtěl dostat jako hráč a dostal jsem tu i první trenérskou příležitost. Takže když nyní přišla nabídka, po zvážení všech okolností jsem kývl. A moc se na to těším,“ doplnil.

První utkání po aktuální reprezentační pauze odehraje Dukla příští středu na ledě lídra druhé nejvyšší soutěže z Českých Budějovic.

„Kdybychom na změny měli měsíc, bylo by to lepší. Ale jsem vděčný aspoň za tohle. Můžeme potrénovat, nemusí to být až tak hektické a máme dost času si některé situace vysvětlit,“ uvedl Ujčík, kterého čeká křest ohněm.

„Je to výzva. Jde o soupeře, který zatím ostatní týmy válcuje a má na čele dostatečný náskok. O to bude jednodušší kluky namotivovat,“ uvedl Ujčík. „De facto tam nemají co ztratit. Ale my chceme bodovat i v Budějovicích, chceme bodovat všude,“ vzkázal soupeřům.