Kristek: Dukla Jihlava je značka, která má pořád sílu

Ani čtvrteční dohrávané utkání 24. kola Chance ligy znovu nepřineslo fanouškům jihlavského hokeje příliš mnoho radosti. Dukla na domácím ledě podlehla Porubě 2:4 a dál zůstává až devátým nejlepším týmem soutěže.

„Je pravda, že takhle špatnou sezonu v Jihlavě už dlouho nepamatují, ale já bych ji ještě úplně nezatracoval,“ říká Emil Kristek, jednapadesátiletý výkonný ředitel klubu, který se své funkce v Dukle ujal letos v květnu.

Jste životní optimista?

Jsem. Béďa Ščerban (jednatel klubu - pozn. red.) mi vždycky říká: Ty všechno vidíš strašně jednoduše. A já na to: Člověk musí věřit, že všechno dobře dopadne, jinak to přece nemá cenu. (usmívá se)

Začátkem listopadu skončil u A-týmu po devíti letech trenér Petr Vlk, co jste na jeho rozhodnutí říkal?

To, co tady Petr odvedl, to je úžasná věc. Nicméně, a teď nechci, aby to vyznělo ve zlém, tahle změna už musela zákonitě přijít. Nehaním jeho práci, on makal, ale teď se prostě nedařilo, tak se rozhodl skončit.

Snažíte se šéfovi klubu přispět radou třeba právě i v otázce kádru či trenérského postu?

Samozřejmě, že se bavíme i o tom. Řeknu mu svůj názor a on zase ten jeho. Za vyloženého odborníka se ale nepovažuju. Lidé, kteří chodí na hokej čtyřicet let, to jsou odborníci. A je dobré jim někdy naslouchat. Snažit se z jejich komentářů a postřehů vycucat, co se dá. A znovu opakuju, vzhledem k výsledkům už se prostě muselo něco udělat.

Mimochodem, když už jste narazil na fanoušky, zaznamenala jsem některé nespokojené reakce i na vaši osobu. Máte představu, co vám mají za zlé?

Od doby, kdy se zavřelo diskusní fórum na oficiálních stránkách klubu, tak tyhle věci nesleduju. Ale samozřejmě se ke mně občas něco dostane. Že jsem něco udělal, nebo možná neudělal.

A trápí vás to?

Podívejte, já jsem tady najatý na určité věci, za které nesu odpovědnost. Snažím se klubu pomoct řešit hlavně ekonomické záležitosti. Třeba lidé ani nevědí, co dělám. Spoustu věcí si Bedřich Ščerban dělá sám a já nemám ambice, abych se někam cpal. Uvědomuji si, že si nikdo nesedne na zadek před Emilem, který sem přišel před pár měsíci.

Nejvíc přispívají klubu jeho věrní fanoušci Nedlouho poté, co se ujal role výkonného ředitele v Dukle Jihlava, zaznělo, že by se v budoucnu nebránil případnému vstupu do klubu jako majitel či spolumajitel. V současné době však o tomto kroku Emil Kristek neuvažuje. „Cítím to tak, že by to v tuhle chvíli nebylo zrovna optimální. Není to pořádně připravené,“ uvedl. „Myslím, že je dobře, že klub zatím dál vlastní město. A teprve v budoucnu se rozhodne, zda bude lepší pustit do Dukly strategického partnera, případně jestli ji někomu třeba pronajmout,“ dodal. Jednu věc by ovšem moc rád změnil už dnes. „Pustil bych do vlastnické struktury Spolek fanoušků HC Dukla Jihlava,“ zmínil Kristek organizaci, která vznikla v lednu roku 2017. „Podle mě to dává smysl, protože právě fanoušci jsou dnes největším přispěvatelem, nebo spíš ekonomickým udržovatelem klubu,“ vysvětloval. A jako důkaz přidal i několik čísel. „V extralize dělal příspěvek ze vstupného dvanáct milionů korun, teď v první lize je to zhruba půlka. Pořád ale zůstává faktem, že jiného takového sponzora klub nemá.“ Každá koupená vstupenka podle Kristka pomáhá. „Permanentek jsme třeba letos prodali přes tisícovku, možná něco ke dvěma tisícům. Já si ovšem myslím, že na padesátitisícovou Jihlavu je to pořád málo,“ zamýšlel se. „I když atmosféru tady fanoušci umí udělat opravdu skvělou.“ Každopádně dvojnásobný počet prodaných vstupenek na celou sezonu by klubu pomohl daleko víc. „Vezměte si třeba České Budějovice, Motor bere patnáct milionů korun ještě dřív, než hokejisti vůbec poprvé vyjedou na led. To je přece nádhera,“ dává za vzor jednoho z favoritů Chance ligy, jehož domácí zápasy pravidelně sleduje našlapaný stadion.

Pokud si správně vybavuji, tak vám někteří fanoušci přiřkli právě zrušené diskusní fórum na oficiálních stránkách Dukly. Prý to byla vaše práce.

Moje? Ne, to opravdu ne. Naopak, o mně bylo vždycky známo, že jsem tyhle věci podporoval. Ale tady bylo o zrušení rozhodnuto dávno před mým příchodem. Já do toho vůbec nezasahoval.

Můžete prozradit, co tedy přesně má na starost výkonný ředitel klubu? Je to především shánění sponzorů?

Ano, a snažím se v tomhle směru opravdu, co se dá. Vím, že tady nemůžete za partnerem přijít jednou, musíte jít třeba i desetkrát, dvacetkrát. A komunikovat, pozvat na hokej, na kafe, zajít do firmy...

Někde jsem před sezonou četla, že má Dukla zhruba 60 obchodních partnerů. To souhlasí?

Teď už jich je přes 70, pomalu se blížíme k osmdesátce. Jsme v kontaktu s firmami z regionu i mimo něj. Ale je taky pravda, že momentálně dalším jednáním zrovna moc nenahrávaly ani výsledky, ani návštěvnost na stadionu. Já ovšem věřím, že až se dostaneme do osmičky, bude zase všechno jinak. Odpadnou zápasy s Kadaní či s Benátkami, které netáhnou.

Předpokládám, že problémem asi bude i nejistá budoucnost Dukly z pohledu nuceného stěhování na minimálně dva roky, až se bude stavět nový stadion. Je to tak?

Je pravda, že tahle situace není úplně komfortní, ale pořád je Dukla Jihlava značka s obrovským renomé. Nezbývá nám nic jiného, než tyhle časy přežít. A až bude nový stadion, tak tady z toho můžeme klidně udělat pořádnou továrnu na hokejisty. Co jsem viděl, tak ten stadion bude nádherný.

Opravdu věříte, že se postaví? Podobných plánů tady bylo za posledních deset, možná patnáct let už spousta...

Teď je to ale jednoduché, statik povolil hrát pod stávající střechou pouze tuhle a příští sezonu, pak už se pod to nikdo nepodepíše. Museli bychom hrát asi někde na rybníce. Ale teď vážně, vidím, co pro stavbu zastupitelé dělají, včetně paní primátorky, takže ano, věřím.

Je pro vás představa stěhování klubu na dva roky mimo Jihlavu noční můrou?

Samozřejmě, že to pořád řešíme, bavíme se na tohle téma každou chvíli. Nedávno jsem se byl podívat v Pelhřimově, což je jedna z variant našeho azylu, a popravdě řečeno, já bych byl právě pro ni. Stadion se tam hodně vylepšil.

Vy si vážně dovedete představit, jak to celé bude fungovat?

Musíme si určit, jestli tam na dva roky přestěhujeme celé áčko, nebo budeme dojíždět. A co se týká fanoušků, tak je potřeba vymyslet, zda vypravovat autobusy nebo něco podobného. Já jsem každopádně přesvědčený, že ve zmiňovaném Pelhřimově si najdou cestu na stadion na naše zápasy i tamní fanoušci, protože je tam po hokeji hlad. A že je pak získáme i pro novou halu v Jihlavě.

V poslední době se hodně mluví o příchodu významného sponzora. Údajně jde o kasino Rebuy Stars, po němž by se dokonce měla jmenovat i nová hala...

Ano, jednáme o vstupu generálního partnera do klubu, ovšem hala jeho název neponese. Jmenovat by se měla po jiném sponzorovi, s nímž vedeme jednání o pravděpodobně pětileté smlouvě. Veřejnost se všechno včas dozví.

Řada fanoušků si myslí, že velkým konkurentem Dukly, nejen v otázce shánění partnerů, ale i v návštěvnosti, je fotbalový FC Vysočina. Vidíte to podobně?

Vůbec si to nemyslím. Už taky proto, že se o mně všeobecně ví, že jsem k hokeji přešel právě od fotbalu. Dokonce mám v hlavě myšlenku na to, udělat společný fan shop. Přibrat do něj ještě krasobruslařky a místní americké fotbalisty. A umístit ho třeba v novém velkém obchodním centru Aventin, které se tady má stavět.

Když jste do Jihlavy přišel, tak jste na Horáckém zimním stadionu udělal několik designových změn, včetně vyvěšení plachet se snímky bývalých ikon Dukly...

Já bych nechtěl, aby to vypadalo, že jsem přišel do nějakého velkého nepořádku, to vůbec ne. Jen si myslím, že se máme čím chlubit. A je potřeba připomínat legendy, které tímhle týmem prošly. Oslovovat je a komunikovat s nimi. Jsem hrozně rád, když vidím na zápasech Libora Dolanu, Jirku Holíka, Milana Chalupu nebo pana trenéra Stanislava Neveselého. To jsou legendy legend.

A co takhle vámi zmiňované hráče zapojit do mnohem větší propagace klubu?

Vím, že v otázce prezentace máme rezervy. Ale co se týká těch hráčů - všichni, ačkoliv jsou slavní, jsou taky neskutečně skromní. Přitom když přijde nový sponzor a postaví se vedle nich, tak kolikrát ani nedutá. Můj táta, když mu řeknu, že jsem byl na kávě s Jirkou Holíkem, tak na mě kouká v údivu. Popravdě, já bych ten stadion olepil ještě mnohem víc, ale zase z toho nechci dělat úplně muzeum. Každopádně, když sem přijede soupeř a uvidí všechny ty velké hráče, tak se už dopředu musí bát. O tom jsem přesvědčený.

Zatím jste ani na vteřinu nezalitoval, že jste kývl na nabídku Bedřicha Ščerbana a ujal se funkce výkonného ředitele Dukly?

Ne, vůbec. Tohle je Dukla Jihlava. A myslím, že by si tady mělo víc lidí uvědomit, co to vlastně znamená. Tahle značka má takovou sílu, že v každém městě v Evropě, kde se hraje hokej, Duklu znají. Jen se podívejte na všechny ty trofeje. Který klub to má?