Nový trenér jihlavské Dukly? Favoritem je Ujčík, nabídku dostal

Kdo by mohl trénovat áčko jihlavských hokejistů Viktor Ujčík

Jeden z nejznámějších jihlavských odchovanců má k Dukle velmi vřelý vztah. Fanoušci ho milují, navíc v klubu v současnosti působí jako šéftrenér mládeže a hlavní kouč dorostu. Pouze by došlo k povýšení k áčku. František Zeman

Zdánlivě nejjednodušší řešení. Po konci Petra Vlka by se na post hlavního kouče posunul dosavadní asistent. Jenže! Až příliš dlouho (šest sezon) působil po boku odvolaného kouče. Tento krok by tedy zřejmě nepřinesl potřebné oživení. Marek Melenovský

Podobně jako Ujčík má k Dukle velmi intenzivní vztah, také on má řadu zkušeností z dob aktivní kariéry. Jenže sám připouští, že trenérskému řemeslu se teprve učí. A tak by nabídka na post hlavního trenéra prvoligového áčka byla možná až příliš velkým soustem. Petr Svoboda

Být asistentem v extralize, nebo hlavním trenérem v první lize, navíc v mateřském klubu? Ambiciózní mladý kouč by se možná nové výzvě nebránil. Ovšem stejně lákavá je možnost sbírat zkušenosti po boku legendárního Vladimíra Růžičky v Hradci Králové. Někdo jiný

Nikde není psáno, že kdysi slavnou Duklu musí vést trenér s jihlavskou minulostí či přítomností. Nový výkonný ředitel Emil Kristek má řadu kontaktů mimo klub. Proti této variantě však mluví letošní ekonomické možnosti Dukly.