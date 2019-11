Desátá bída? Kouč Vlk u hokejistů Jihlavy po dekádě skončil

Petr Vlk, Dukla Jihlava a extraligové baráže Bývalý hokejový útočník a později trenér narozený 7. ledna 1964 spojil většinu své kariéry s Duklou Jihlava. V ní se s pauzami pohyboval od roku 1984. Majitel bronzové medaile z mistrovství světa 1987 a účastník olympijského turnaje v roce 1988 s Duklou získal dva tituly mistra Československa (1985 a 1991). Zároveň však prožil i méně slavné chvíle jihlavského hokeje: coby hráč zasáhl do dvou baráží. V roce 1997 sice ještě pomohl odvrátit hrozbu sestupu v sérii s Kralupy nad Vltavou (4:1), o dva roky později se však Dukla po sedmizápasové bitvě se Znojmem poroučela o soutěž níž (3:4). V roce 2004 se Jihlava mezi českou elitu dokázala vrátit. A znovu u toho byl také Petr Vlk, tentokrát však už v roli trenéra. Společně s Petrem Fialou úspěšně provedli tým Dukly přes baráž s Českými Budějovicemi (4:0 na zápasy). V další sezoně však Jihlava v extralize hrála druhé housle a trenéři Vlk s Fialou byli 14. prosince 2004 od týmu odvoláni. Ani jejich nástupce Richard Farda však následně tým zachránit nedokázal. Hned tři baráže v řadě sehráli jihlavští hokejisté pod vedením trenérů Petra Vlka a Františka Zemana v letech 2017 až 2019. Na první pokus sice Dukla skončila v konkurenci Litvínova, Karlových Varů a Slavie Praha až čtvrtá, o rok později však přes Karlovy Vary (další účastníci byly Pardubice a České Budějovice) postoupila do nejvyšší soutěže. Jenže znovu na jediný rok: na jaře 2018 se Vary přes Jihlavu do nejvyšší soutěže vrátily. Elitní soutěž udržel Litvínov, ještě rok v první lize zůstalo Kladno.