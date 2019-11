Jihlavana Svobodu předčasný Vlkův konec překvapil, do Dukly se netlačí

Přesto ze zorného pole jednatele Dukly Bedřicha Ščerbana zcela nevypadl. Naopak, když na pozici hlavního trenéra jihlavského áčka rezignoval Petr Vlk, šéf Dukly mladého kouče kontaktoval.

„S panem Ščerbanem jsem mluvil,“ připustil Svoboda. „Ale měl jsem, mám a doufám, že budu mít kontrakt do konce sezony. A chci zůstat v Hradci.“

Nezlákala ho ani možnost posunout se do pozice hlavního trenéra seniorského celku. „Ať sbírám zkušenosti v extralize, nebo jako hlavní trenér v první lize, je to vždy posun v kariéře,“ přemítá devětatřicetiletý kouč.

„Pro můj osobní růst by bylo obojí dobře, nemůžu říct, co je lepší nebo horší. Ale v Hradci jsem strašně spokojený. Pro lidi je to super klub, jsem tam maximálně spokojený,“ má jasno.

Navíc nyní může stát mimo jiné po boku trenérské legendy, bývalého kouče národního týmu Vladimíra Růžičky. „Od každého trenéra, se kterým jsem spolupracoval, se snažím vzít to nejlepší. A použít to ve své praxi,“ usmívá se.

Přesto, že už druhou sezonu pracuje pro Mountfield, stále podrobně sleduje i výsledky mateřského klubu. „Z Jihlavy pocházím, mám tam spoustu kamarádů. Jsem s nimi v kontaktu, takže Duklu sleduji. To víte, že ano,“ přikyvuje.

Připouští, že ho překvapilo, že se v Dukle uvolnila pozice hlavního kouče. „Abych pravdu řekl, tak jsem to nečekal. Dukla byla posledních osm let díky Petru Vlkovi na špici. Vždy se prala o baráž, byla i v extralize,“ připomíná. „Už jen těch devět sezon odtrénovaných v řadě, to je úctyhodné číslo.“

Jenže nyní se jeden z favoritů první ligy trápí, Dukle v tabulce patří až devátá příčka. „Z předchozích let, kdy jsem v Jihlavě dělal, vím, že začátky bývaly pomalejší. A stejně se to vždy rozjelo a Dukla hrála o špici,“ připomíná. „Jenže teď se asi vše sešlo proti, a proto Petr podal rezignaci,“ míní.