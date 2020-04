Ze snu noční můra. Situace je kritická, říká šéf Přerova

Hráči i realizační tým se s ním dohodli na snížení platů za měsíce březen a duben. Alespoň částečně tím pokryjí ztráty ze vstupného v play off, na které se nažhavený Přerov těšil, a dalo by se očekávat, že diváci několikrát vyprodají třítisícový zimák. K rozdávání výpovědí Hanáci přistupovat nechtěli, i když se zásadní pomocí veřejné správy nepočítají. „Podpora bude nulová,“ píše klubový web.

„Po vzájemné dohodě jsme přistoupili k snížení platů hráčů, realizačního týmu a vedení klubu za měsíce březen a duben. V žádném případě jsme nechtěli někomu vypovědět smlouvu. Chtěli jsme postupovat společně, jako tým, a společně jsme také dospěli k rozhodnutí,“ dodal Pluháček, jenž stojí rovněž v čele přerovského pivovaru, strategického partnera klubu.

„Naprosto jednatele klubu Tomáše Pluháčka chápu. Mluvil k nám i k týmu hned poté, co jsme se dozvěděli, že nebudeme hrát play off, a garantoval všem, že se mzda, až na prémie za postup do play off, krátit nebude. Během pár dní ale vláda vyhlásila stav nouze a situace u generálního partnera, Pivovaru ZUBR, se rapidně změnila“ poznamenal trenér Zubrů Vladimír Kočara. „O chystaném snižování platů proběhla mezi trenéry i hráči e-mailová komunikace, po které jsme se jednoznačně shodli a souhlasili s krokem jednatele. Chápeme, že současná situace vyžaduje takové kroky.“

A stejně mluvili také hráči. „Za daných okolností se bohužel nic jiného dělat nedá. Klub nám vždy a ve všem vyšel vstříc. Jestli mu toto opatření pomůže s ekonomickou stránkou, pak ho všichni přijímáme. Každý musí v dnešní době nějak bojovat,“ uvedl obránce a odchovanec Přerova Mikuláš Zbořil.

Kapitán Jiří Krisl doplnil: „Věříme, že se s tím popereme a že se situace dá co nejdříve do pořádku.“

Zvažují brigádu

Snížení platů, které jsou výrazně nižší než v extralize, se některých hráčů dotkne natolik, že zvažují různé brigády. „Většina z nás má rodiny a další závazky, které musí platit. Platy v první lize jsou nesrovnatelné s extraligou, takže pro nás může být tato situace existenční. Všichni budeme spoléhat na avizovanou pomoc od státu pro OSVČ, případně na nějakou brigádu,“ řekl útočník Jiří Goiš.

V Přerově dělají hokej dobře, koncepčně pracují s odchovanci, kteří se prosazují také v extralize, kde spolupracují hlavně se Zlínem. Za velké talenty z jejich líhně v poslední době platí například hráči Komety Brno a české mládežnické reprezentace Plášek se Svozilem, hráčská práva na šestnáctiletého brankáře Suchánka zase koupil Třinec. Ze známých odchovanců Přerova pak stačí vypíchnout Martina Zaťoviče či Tomáše Kundrátka, zkušené reprezentanty.

I když Hanáci letos Budějovice nakonec neprohnali, jak by si přáli, administrativní postup jim přejí. „Za výkony v celé sezoně si ho zasloužily,“ uznal Kočara, byť sportovní manažer Pavel Hanák snil o finále.

„Chtěli jsme vyhrát úplně poslední zápas Chance ligy. Mohli jsme třeba vypadnout ve čtvrtfinále, to už se nikdo nedozví. Ale v kabině jsme měli nastavené ty nejvyšší cíle,“ dodává Kočara.

Goiš kývne: „Situace ohledně koronaviru mrzí dvojnásob, jelikož jsme letošní sezonu měli výborně rozehranou. Věřili jsme, že budeme v této době stále ve hře.“

Místo sportu teď ale celý svět řeší vážnější problémy. Zdravotní i ekonomické. „Zdraví je přednější. Věřím, že to spolu zvládneme a v další sezoně se sejdeme se skvělými fanoušky na stadionu,“ přeje si Goiš.