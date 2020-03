Kluci vědí, že je čas pomáhat, říká přerovský kouč o nouzovém stavu

Venkrbec: Buďme nablízku těm, kteří to potřebují Odchovanec olomouckého hokeje Matouš Venkrbec pomohl Českým Budějovicím do extraligy, i když o tom nerozhodl boj na ledě, ale hlasování ostatních klubů. V rozhovoru pro hokej.cz přiznal, že bez radosti na ledě to není ono. „Chtěli jsme se dočkat toho posledního vítězného zápasu, kdy zbývají ty dvě tři minutky, a vy přitom víte, že je to doma, takže už můžete slavit se spoluhráči, fanoušky, přičemž prožíváte ty emoce,“ uvedl 30letý útočník. Koronavirovou nákazu bere jako výzvu. „Co můžu dělat? Buď se doma bát, zásobovat se a uzavřít se, nebo můžu nějakým způsobem pomoct. Můžu být pozitivní a být nablízku lidem, kteří to potřebují. Je na každém z nás, jak tu situaci uchopíme.“