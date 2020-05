Přerovská radost i smutek. Zubří mláďata zaujala a valí se do extraligy

„Všichni jim přejeme, aby jim nové extraligové angažmá vyšlo. Pokud to bude možné, samozřejmě se pokusíme domluvit, aby se u nás objevili formou střídavých startů,“ uvedl pro klubový web sportovní manažer HC Zubr Přerov Pavel Hanák.



K odchodům je potřeba připočíst také Lukáše Klimeše a Matouše Kratochvila, které si stáhly zpět elitní mateřské kluby Kometa a Pardubice. Největší očekávání budí odchod dvacetiletého útočníka Jakuba Navrátila do nedaleké Olomouce. V uplynulé sezoně nasbíral v první lize 46 bodů za 16 gólů a 30 asistencí. „Jsou u něj zajímavé kanadské body, které v Přerově dělal. To je to, co nám chybí a rádi bychom měli tady. Čekáme, že to bude bruslivý, rychlý útočník s přínosem kanadských bodů. Prostor ukázat se dostane,“ říká olomoucký trenér Zdeněk Moták.

„Je to mladý kluk, který se velmi dobře jevil v první lize a zaslouží si šanci. Ukázal kvality a pevně věříme, že se zařadí do kádru a bude platný hráč extraligy,“ těší se generální manažer HC Olomouc Erik Fürst.

Podle Hanáka mohl Navrátil vybírat z několika nabídek, přičemž Zubři dlouhodobě a úspěšně spolupracují se Zlínem a Kometou Brno. Přesto se Navrátil rozhodl zůstat na Hané a u kohoutů dostane šanci poprat se o místa v prvních dvou lajnách, která vznikla po odchodu Zbyňka Irgla a Pavla Musila. „Nakolik jsme vyhráli přetahovanou se Zlínem, nevím, ale jsme rádi, že Navrátila máme,“ podotkl Moták.

Poprvé do extraligy nakoukne i obránce Jakub Kubeš, po kterém sáhly Vítkovice. Třiadvacetiletý mladík zaujal nejen výbornými ofenzivními statistikami, když nasbíral 27 bodů (9+18), ale také fyzickými parametry. „Jedná se o vysokého, velkého obránce, který by nám svými proporcemi měl zapadat do našeho herního pojetí. Jeho výkony mají stoupající tendenci. V Přerově jako obránce nasbíral sedmadvacet kanadských bodů, což svědčí o jeho ofenzivně laděné hře. Není divu, začínal jako útočník a až později se uplatnil v obraně,“ uvedl pro klubový web vítkovický trenér Mojmír Trličík.

Posun mezi elitu si výtečným ročníkem zajistil také další mladý bek Martin Weinhold, když podepsal nový roční kontrakt s Karlovými Vary. Těm patřil i dosud, sezonu ale odehrál na hostování v Přerově a teď se pokusí prosadit do extraligového kádru Energie. „V Přerově hrál výborně a měli jsme možnost si ho v únoru vyzkoušet. Na základě jeho výkonů a perspektivy jsme se rozhodli ho na příští sezonu angažovat,“ prohlásil sportovní manažer a hlavní trenér Energie Martin Pešout.

Weinhold, který je odchovancem Slavie, si v 52 zápasech v uplynulém ročníku první ligy v dresu Přerova připsal dvacet bodů za tři branky a sedmnáct asistencí. Cítí, že podobně může uspět i na západě Čech. „Věřím, že se ukážu v co nejlepším světle a v Karlových Varech budu hrát stabilně extraligu,“ prohlásil Weinhold.

V Přerově koncepčně pracují s odchovanci, kteří se prosazují také v extralize. Za velké talenty z jejich líhně v poslední době platí například hráči Komety Brno a české mládežnické reprezentace Plášek se Svozilem, hráčská práva na šestnáctiletého brankáře Suchánka zase v minulém ročníku koupil Třinec. Ze známých odchovanců Přerova pak stačí vypíchnout Martina Zaťoviče či Tomáše Kundrátka, zkušené reprezentanty.

„V Přerově jsou hlavně dobří trenéři, kteří se nebojí dát mladým šanci,“ povídá olomoucká posila Navrátil. „Jsem jim vděčný.“

Před vedením Zubrů je teď nelehký úkol najít za úspěšné mladíky náhradu. I nadále však budou moci spoléhat na stejný realizační tým, který je v uplynulé sezoně dovedl k historicky druhému místu po základní části. Hlavní kouč Vladimír Kočara a asistenti Jakub Grof a Jiří Sklenář logicky dostali možnost pokračovat.

„V této těžké chvíli máme obrovskou výhodu v tom, že máme místní trenéry spjaté s klubem. Domluvili jsme se naprosto v pohodě. Kluci perfektně znají přerovské prostředí a loni ukázali svoje kvality. Navíc umí pracovat s mladými hráči, což bude letos ještě víc potřeba,“ uvědomuje si Hanák s tím, že chce do kádru zabudovat ještě více odchovanců. To potvrzuje i nový kontrakt s devatenáctiletém centrem Danielem Indrákem.