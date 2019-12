Ve finále první ligy bude Motor a Vsetín, odhaduje Rob

Čtyři roky se rval v dresu budějovického Motoru o návrat do extraligy. Nevyšlo to a čtyřiadvacetiletý Luboš Rob mladší se před sezonou 2017–18 vydal poprvé pryč z mateřského klubu. O pozici v nejvyšší hokejové soutěži zabojoval v Chomutově, kde se ale do prvního týmu vůbec neprosadil. Přes prvoligovou Kadaň se vrátil zpátky do Motoru, ale ani další sezona v Českých Budějovicích postupem neskončila. A na novou štaci se vydal i Rob.

Ve Vsetíně řádil. Ovládl kanadské bodování i tabulku střelců celé první ligy. Týmový úspěch Valachům zhatil v semifinále play off Motor. A šikovný forvard se vydal podruhé do nejvyšší soutěže. Vybrala si jej plzeňská Škoda a Rob chtěl potvrdit, že už na extraligu má.

Luboš Rob ze Vsetína během utkání proti Českým Budějovicím

„Kdybych si nevěřil, že na to mám, tak tam nejdu. Věděl jsem, že v Plzni dostanu šanci. Lidé by neměli soudit předem,“ myslí si útočník. V nejvyšší české hokejové soutěži Rob poznává rozdíl mezi extraligou a první ligou. „Je to úplně jiná soutěž. Sledoval jsem ji i před tím, ale v reálu je to zcela odlišná úroveň oproti první lize,“ tvrdí.

„Záleží hlavně na soupeřích. Každý tým hraje jiný hokej. V začátcích zápasů jsem se rozkoukával a poznával zase jiný styl hry. Trvalo to vždy tak první třetinu. Poté, co jsem poznal všechny soupeře, jsem zjistil, o čem extraliga je,“ vysvětluje bývalý českobudějovický útočník.

Extraliga přináší i větší konkurenci. Nepovedou se vám dva tři zápasy a jste ze sestavy venku. „Na to si pořád ještě zvykám. Každý zápas je jiný. Někdy hraji více, někdy méně. Nikdy ve sportu nemáte místo jisté, ale konkurence v první lize přece jen nebyla taková. Ve Vsetíně i Budějovicích byla má pozice jistější,“ přiznává syn Luboše Roba staršího, mistra extraligy se Spartou a bývalého českého reprezentanta.



Rob mladší zároveň poznává, jak je náročné podávat stabilní výkony v každém zápase. „Je to asi to vůbec nejtěžší na extralize. Každý zápas musíte potvrzovat dobré výkony, abyste zůstal v sestavě. A dalším faktorem je hlava. Nevyjde pár zápasů a člověk znejistí.“

Mladý útočník se však chytil šance a odehrál všech dvaadvacet utkání. Navíc v nich nasbíral 14 bodů za osm branek a šest asistencí. „Vždy to může být lepší. Ale před sezonou bych taková čísla určitě bral. Navíc nemám tak vysoký ice time, takže mohu být spokojený. Ale věřím, že ve druhé polovině sezony to bude ještě lepší,“ hodnotí své statistiky.

Polovinu bodů i branek posbíral Rob v početních výhodách. „Hrajeme přesilovky zatím celou sezonu ve stejném složení. Daří se nám, dáváme dost branek, ale soupeři naši hru postupem času čtou. Musíme kombinace trošku měnit,“ hovoří o plzeňských přesilovkách, které jsou s úspěšností přes 22 procent čtvrté nejlepší v soutěži.

V početních výhodách Luboš Rob nastupuje s Milanem Gulašem. Reprezentační útočník suverénně vede kanadské bodování i pořadí střelců a vládne extralize. „Milan Gulaš zažívá neskutečnou sezonu. Jeho výkony jsou vynikající a je radost s ním hrát. Úspěchy ho vůbec nezměnily. Zůstává pokorný a vždy mi poradí,“ chválí svého spoluhráče. Jihočechů je v plzeňské kabině víc. Kromě Roba a Gulaše i útočník Tomáš Mertl a obránci Roman Vráblík a Bohumil Jank. Všichni odehráli v českobudějovickém A týmu několik sezon.

Základní část extraligy se blíží do své poloviny. Plzeň je zatím pátá, ale má z důvodu účasti v Lize mistrů méně odehraných zápasů. „Chceme se udržet v první šestce, abychom nemuseli hrát předkolo play off. Pravidelně bodujeme, což je důležité,“ tvrdí Rob, který sleduje i dění v první lize. „Pavel Pýcha je jeden z mých nejlepších kamarádů. Jsme spolu často v kontaktu, takže mám dobré informace. Kladno postoupilo, tím pádem Motoru odpadl jeden velký soupeř. Když jsem viděl, jak tým v létě posiluje, tak jsem tušil, že bude nejlepší. Ale takovou dominanci jsem nečekal,“ říká k výsledkům Budějovic.

Rob předpovídá svému bývalému klubu postup. „Jedna věc je základní část, druhá play off. Ale myslím, že Budějovice mají letos velikou šanci se do extraligy dostat. Nevím, který z týmů by mohl Motor v play off čtyřikrát porazit,“ odhaduje plzeňský útočník, který jako největšího soupeře vidí svůj další bývalý tým, tedy Vsetín. „Mají také kvalitní kádr, ale ne tak široký. Jihlavě ani Chomutovu se nedaří. Nikdo další by asi nedokázal klub pro extraligu zabezpečit. Budějovice jsou připravené ve všech ohledech nejlépe. Tipuji finále play off Motor – Vsetín,“ uzavírá Luboš Rob.