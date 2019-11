Jen víc takových zápasů, přál si dvougólový plzeňský střelec Rob

„Kéž by bylo víc takových zápasů. Ne, že bych měl dávat pokaždé dva góly, ale měl bych týmu přispívat pravidelněji,“ svěřil se po utkání čtyřiadvacetiletý odchovanec Českých Budějovic Luboš Rob, který má nyní na kontě šest branek a pět gólových přihrávek.

Nejprve jste vyrovnával v první třetině na 1:1 po parádní přihrávce centra Kracíka, stačilo jen nastavit hokejku...

Je pravda, že už když jsme přejeli modrou, tušil jsem, že Jarda střílet nebude a jel jsem na zadní tyč. On má neskutečné vidění a naštěstí to prošlo až před prázdnou branku.

Vaše druhá trefa z 55. minuty znamenala vedení 3:1. Byl to definitivní zlom?

Za stavu 2:1 už jsme tolik nenapadali. Ne, že bychom jen bránili, ale netlačili jsme se tolik dopředu. Hradec se hnal k nám a vzadu se otevírala okénka. Vojta Budík mi tam výborně nahrál z levé strany a já jen nastavil hokejku před gólmanem. Byl to určitě důležitý gól, uklidnil nás, za stavu 3:1 se každému týmu hraje lépe.

Asistoval jste i u vítězné trefy Gulaše v přesilové hře ve druhé třetině. Zase to trefil parádně z levého kruhu. Sází to tam takhle bezchybně i při trénincích?

Milan je nejlepší hráč v extralize. A když to takhle dostane na kruh, většinou se jdeme radovat. Ale je tam důležitá i dobrá nahrávka... (smích) Pilujeme to i na trénincích, ale je fakt, že si ho soupeři už daleko víc všímají a musíme hledat i jiná řešení. Ale dnes se to tam zase otevřelo pro něj a to je pak pro gólmana strašně těžké. Guli je jako Ovečkin ve Washingtonu, každý ví, že z takové parkety strašně gólů.

Kolik jich podle vás může Milan Gulaš nastřílet za celou sezonu?

Kolik jich má teď, sedmnáct?! Je to úžasné. Takže třeba čtyřicet, padesát...? Ať to bude jakkoliv, hlavně ať se mu povede rekordní sezona.

Bodujete, přestože tým trápí spousta zraněných. Semkli jste se o to víc?

I mě překvapilo, jak jsme zvládli poslední těžké zápasy na to, kolik nám chybí lidí. Máme čtyři výhry z posledních pěti zápasů a snad to urveme i v neděli ve Zlíně. Pak je reprezentační pauza, snad se někdo dá do kupy.