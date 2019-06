Extraliga je výš, ale věřím, že to zvládnu, říká plzeňský Rob

„Minulá sezona byla skvělá, vystřelila mě do jiných vod. Kdybych v extralize předvedl alespoň z poloviny to, co loni, vůbec bych se nezlobil,“ svěřil se čtyřiadvacetiletý Rob, další Jihočech v týmu Škody.

Ta včas „zavětřila“ a odchovance Českých Budějovic zlanařila. Stejně jako před lety získala z Kladna Davida Stacha, v té době pro změnu rekordmana kanadského bodování druhé nejvyšší soutěže.

Už to bude v plzeňské kabině slušná jihočeská partička, že?

A to tady ještě nejsou Guli (Milan Gulaš) s Mertlíkem (Tomášem Mertlem). Ale už dříve jsme spolu mluvili a oba mi říkali, ať do toho jdu. Známe se dobře i s Romanem Vráblíkem, s Mírou Indrákem jsme spolu dokonce hrávali v nějakých výběrech, občas v jedné lajně. Uvidíme, třeba se to povede i tady. Plzeň byla klub, který jsem sledoval, a když se pak ozval s nabídkou pan Vlasák, hned mě to přesvědčilo.

To ve Vsetíně jste pro změnu poznal i Plzeňáky Ondřeje Koptu s Vítem Jonákem, s tím jste dokonce hrál v jedné formaci.

To je pravda a bylo to fajn. Dnes už to prostě není jako dřív, kdy většinu týmu tvořili odchovanci a jen dva tři kluci byli odjinud.

Čekáte mezi první ligou a extraligou velký rozdíl?

Samozřejmě, je to o úroveň výš. Uvidíme, až to začne, s extraligou skoro žádné zkušenosti nemám. Počítám s tím, že to bude náročné, ale jsem přesvědčený, že je v mých silách to zvládnout.

Probíral jste přesun do Plzně i se svým otcem, bývalým skvělým útočníkem?

Jasně, že jsme si k tomu něco pověděli. Říkal, že je to na mně, ale že tenhle krok schvaluje, že je to cesta dál. Stejně tak mi před rokem doporučil Vsetín a byla to skvělá volba.

Už se vám hodně zajídá letní příprava? Ještě dva týdny máte před sebou...

Je náročná, už vstupní testy daly zabrat. Samozřejmě, že tohle je méně oblíbená část hokejové práce. Ale mám to v hlavě nastavené tak, že tahle dřina se prostě musí zvládnout, aby byl člověk dobře připravený na sezonu. Tělo si zvyká jen první dva týdny, pak už je to dobré. A všichni víme, že bez fyzičky to nejde.

Věříte, že plzeňský hokej vám bude vyhovovat?

Není náhoda, že čtyřikrát po sobě byl nejlepší střelec extraligy z Plzně. Hraje nátlakový, aktivní a útočný hokej. Myslím, že by to pro mě mohlo být dobré. A cíle klubu budou určitě minimálně stejné jako v uplynulé sezoně.