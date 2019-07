Jak jen nahradit střelce Roba? Vsetín zbrojí na sezonu a doufá v úspěch

Tuhle lajnu složili na úvodním tréninku loňské přípravy. Beze změn pak odehrála celou sezonu, v níž byla suverénně nejproduktivnější napříč všemi prvoligovými útoky. Teď z ní však vypadl jeden dílek a trenéři hokejistů Robe Vsetín musí začít hledat nástupce kanonýra Luboše Roba mladšího, který si na Lapači vystřílel extraligové angažmá v Plzni.



„Luboš tady byl spokojený, ale počítali jsme, že ho neudržíme. Je v ideálním hokejovém věku. Převážily sportovní ambice, finančně jsme také nemohli Plzni konkurovat,“ shrnul Luboš Jenáček, který tvoří ve Vsetíně s Jiřím Dopitou osvědčený trenérský tandem.

Změny v kádru Vsetína Příchody: Ondřej Bláha, Branislav Rehuš (oba Havířov), David Tůma (Litvínov), Jakub Doktor (České Budějovice), Vlastimil Dostálek (Jihlava), Martin Dudáš (Košice), Lukáš Volf (Ústí n/L). Odchody: Peter Mikuš (Nové Zámky), Tomáš Pitule (Chomutov), Ondřej Kopta (Nice, Francie), Luboš Rob (Plzeň), Dominik Rudl (Poruba), Jakub Jenáček (Třebíč), Roman Rác, Mitchell Theoret, Tomáš Vávra, Jan Šelepněv (všichni ?).

Ve formaci s Vítem Jonákem a Antonínem Pechancem posbírali v loňské základní části v součtu nevídaných 182 bodů. Rob se přitom stal nejen nejproduktivnějším hráčem soutěže, ale také nejlepším střelcem. „Máme několik adeptů,“ reagoval Jenáček na otázku, kdo Roba v útoku nahradí. „První volbou je Dostálek,“ zmínil útočníka z Jihlavy, který má stejně jako Rob čtyřiadvacet let.



Ačkoliv Vsetín přišel o svého kanonýra, na Valašsku věří, že poskládali silnější mužstvo než v předešlé sezoně. Postupem do semifinále splnil tým cíl, teď se chce posunout zase o stupínek výše.



„Cíle máme vysoké. Abychom jich dosáhli, musí se všechno sejít,“ ví Jenáček.

Základem je kvalitní kádr. Na Lapači ho doplnili podle svých představ. „V play off jsme cítili, že bychom potřebovali více důrazných hráčů do brankoviště. Neměli jsme tolik urostlých hráčů. Kdo teď přišel, ten to splňuje,“ poznamenal Jenáček k sedmi novým tvářím. „Navíc se nám povedlo získat dva praváky.“

Všechny posily se v pondělí dopoledne sešly na úvodním tréninku na ledě, který se zpozdil o jeden týden kvůli poruše chladicího zařízení. Jenáček to však jako handicap nebere. „Kluci trénovali týden na suchu. Protáhli se, rozpohybovali tělo. Z preventivně zdravotního hlediska je to ve finále možná lepší,“ přemítá Jenáček.



Mužstvo čítá dva brankáře, osm obránců a šestnáct útočníků včetně tří hráčů juniorského věku.

„Pokud se neobjeví něco zajímavého, tak bychom s tímto kádrem měli jít do soutěže. Budeme pouze hledat složení jednotlivých formací,“ uvedl kouč Vsetína.

Do zahájení prvoligové sezony sehraje šestinásobný mistr sedm zápasů. Derby proti extraligovému Zlínu kluby po vzájemné dohodě zrušily, což Jenáčka mrzí.

„Je to škoda kvůli lidem. Myslím, že obavy z bezpečnostních rizik byly přehnané,“ soudí Jenáček. „Ale jeden zápas sezonu nedělá. Odehrajeme jich dost.“

V první půlce základní části čeká Vsetín 30 utkání, po rozdělení na dvě výkonnostní skupiny dalších 28 a pak případné play off.