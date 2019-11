Plzeňský útočník Rob po skalpu Varů: Trenéři říkají, ať pálím z první

„Každý zápas, který se musí otáčet, je strašně těžký. Zničehonic jsme prohrávali 1:3. Ale doma jsme silní a věděli jsme, že máme ještě hodně času,“ líčil 24letý Rob.

Při první trefě na 2:3 jste pálil z pravého kruhu, stihl jste mířit?

Trenéři mi spíš říkají, ať střílím z voleje. Jenže já chci pořád někomu nahrávat. Teď mi po první třetině pan Špaček (asistent Škody) znovu říkal, ať koukám střílet z první. A při té akci mi to běželo hlavou.

Co jste si říkal, když pak soupeř třemi góly otočil skóre na 1:3?

Nebyli jsme frustrovaní, žádný důvod k panice, vždyť v hokeji dva góly neznamenají nic. Věřili jsme, že to zvrátíme. Ale Vary nám tam také ve druhé třetině snad čtyřikrát ujely do přečíslení. Měli jsme velké štěstí, že nás Frodo (Frodl) udržel ve hře. Druhý gól nás vrátil zpátky a do třetí třetiny jsme šli s vírou, že to dokážeme úplně otočit.

Gulaš nejprve vyrovnal a v závěru vám v přesilovce předložil krásně puk před odkrytou část branky. To už bylo snadné?

Už když Guli vyjížděl na levý kruh, tušil jsem, že mě vidí a zkusí mi to přihrát. Poprvé mu to sjelo, ale naštěstí se k němu puk zase vrátil a poslal mi to pak krásně. Já se jen bál, abych neminul branku.

Byl z toho už váš osmý gól v sezoně, hlavně v přesilovkách jste produktivní. Jste spokojený, že plníte to, co od vás Plzeň chce?

Chodím na přesilovky s první formací a jsem rád, že góly dáváme. Procento máme výborné. Že dávám góly, je i zásluha spoluhráčů. Snad to tak bude pokračovat.