Útočník Rob: Pro nás Jihočechy je Plzeň atraktivní destinace

V Plzni, se kterou už druhý týden trénuje na ledě. „Škodovka mě brala s tím, že budu produktivní hráč. Snad ta očekávání splním, udělám pro to maximum,“ říká 24letý Rob.

Loni se stal králem Chance ligy, za Vsetín nastřílel v 56 zápasech 39 gólů, k tomu přidal 26 asistencí.

Vnímáte paralelu s Davidem Stachem? Toho si Plzeň před třemi lety rovněž vytáhla z první ligy, když vytvořil bodový rekord.

David tehdy v základní části udělal 91 bodů, to byl úžasný výkon. A myslím, že v Plzni určitě nezklamal, odehrál si své. Já můžu zatím těžko srovnávat, když jsem extraligu vlastně nikdy nehrál. Z první ligy je to skok, ale i tahle soutěž má svou kvalitu. Když jsem se dokázal prosadit tam, pevně věřím, že se mi to povede i v Plzni.

Proč vám vlastně předloni nevyšla zkouška v Chomutově?

Nepovedla se mi příprava, pak už jsem větší prostor nedostal. Ale to se stává. Myslím, že mi to v kariéře pomohlo. Začal jsem na sobě ještě víc makat a věřím, že druhou extraligovou šanci už využiju.

Návrat do Českých Budějovic, které se zatím marně snaží o návrat mezi elitu, jste neřešil?

Teď ne. Ale držím jim moc palce, dělají tam všechno pro to, aby se vrátili. Příští sezonu by ta šance měla být největší, když vítěz první ligy půjde rovnou do extraligy. Motoru bych to přál, vyrostl jsem tam a ten klub si to zaslouží. Ale budou tam další adepti, třeba Vsetín...

Luboš Rob ještě v dresu Vsetína

Kde jste zažil životní sezonu.

Přál bych každému, aby si ve Vsetíně mohl zahrát jako domácí hráč. Fantastické prostředí a lidi úžasní. Parádní sezona, na kterou budu vzpomínat až do konce kariéry.

Může vám v Plzni pomoci i fakt, že v týmu je spousta Jihočechů? Gulaš, Mertl, Vráblík, Jank...

Tak je to od nás blízko, asi jen Praha je blíž. Pro nás Jihočechy je Plzeň atraktivní destinace… (smích)

Na zápasy byste mohli pro rodinu a kamarády vypravovat společně autobus, že?

No to zase nevím, jestli bychom zaplnili celý autobus. Ale co se týče mojí rodiny, určitě bude do Plzně jezdit daleko častěji než do Vsetína, kam to měla přece jen o hodně dál.

Jak se cítíte po prvních trénincích na ledě?

Musím říci, že jsem to čekal první dny horší, cítím se dobře. Na led už jsme se všichni těšili. Uvidíme, jak se bude tvořit sestava. Teď se to ještě moc neřeší, postupně vykrystalizují dvojice, trojice. Když si to sedne, věřím, že nějaký potenciál v sobě mám a na ledě to potvrdím.

Plzeň dvakrát po sobě vybojovala bronzové medaile, očekávání v příští sezoně budou velká.

Plzeň hrála výborně, k finále scházel kousíček. Věřím, že v tom budeme pokračovat. Že budeme hrát zase bruslivý a útočný hokej. První cíl je dostat se do šestky, pak už je možné všechno. Ale bude to těžké, extraliga je hodně vyrovnaná.