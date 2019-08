Už nebudu mladíček, který nemá co ztratit, tuší plzeňský gólman Frodl

„Je mi jasné, že další sezona bude o to náročnější, protože teď už musím naplnit očekávání. Už nebudu ten mladíček, který nemá co ztratit,“ dobře ví třiadvacetiletý Frodl.

Minulou sezonu mu záda kryl běloruský mazák Milčakov, který se nyní znovu popere o místo v Dinamu Minsk. A Frodlovi přibyl jiný konkurent, pětadvacetiletý Jaroslav Pavelka z Hradce Králové. Ten by měl také odchytat dnešní první přípravný duel Plzně v Milevsku proti Českým Budějovicím.

Loni jste s Milčakovem začali jako rovnocenná dvojice. Je teď předem dané, že vy jste jednička a Pavelka gólman číslo dvě?

Takhle to vůbec nevnímám a určitě to tak není. Já měl sice dobrou loňskou sezonu, ale o to bude další náročnější. Něco podobného jsem zažil už na Slavii, kdy jsem v první sezoně vyletěl a pak se na mě hned dívali jinak. Uvidíme, jak to půjde. Když se bude dařit mně, budu chytat já. Když se bude dařit Jardovi, bude chytat on. Do startu extraligy je ještě dost času a myslím, že šanci dostaneme oba stejnou. Důležité je, aby se dařilo celému týmu.

Jak spolu vlastně vycházíte?

Suprově. Já měl předloni ze Slavie takové formální střídavé starty do Hradce, po konci sezony jsem tam jezdil trénovat. Tam jsme se s Jardou potkali. A musím říci, že jsme dobří kamarádi. I pan Pejchar (trenér gólmanů HC Škoda, pozn. aut.) se mě ptal, jak spolu vycházíme, když ho sem angažovali. Bez problémů, myslím, že to bude klapat skvěle. Trávíme spolu hodně i volný čas, chemie funguje dobře.

V červenci jste se místo dovolené potil v rozpálené Barceloně a přivezl stříbro z World Roller Games, mistrovství světa v inline hokeji. Nechybělo vám volno?

Já měl dovolenou záhy po minulé sezoně, kdy jsme s přítelkyní odletěli do Emirátů. To mistrovství světa jsem nebral jako něco, co by mi vadilo. Stejně všichni dostali nějaký individuální plán, který museli plnit. A já to měl tak, že jsem chytal v Barceloně. Užil jsem si to a myslím, že jsem díky tomu měl hodně pestré léto. Takže aktivní dovolená.

Milevský hokej slaví 85 let. Na oslavu si přizval Budějovice a Plzeň Plzeň odehraje v úterý první přípravný zápas

Ale vedro ve Španělsku bylo v tu dobu obrovské, že?

Úplně šílené. Já jsem si říkal, že v horších podmínkách jsem nikdy nechytal. Lidi seděli na tribunách v tričku a potili se, my jsme k tomu na sobě měli výstroj. Otřesné. Ale pro všechny to bylo stejné.

Teď už druhý týden trénujete na ledě v Plzni. Je pro gólmana složité přeorientovat se na skluz?

Přechod z koleček na led je jednodušší než naopak. Chvíli to sice trvá, ale nijak dlouho, jen pár dnů. Jelikož mám teď celou novou výstroj, člověk spíš nepřemýšlí nad tím, jak si na ni rychle zvyknout.

Už myslíte i na novou sezonu?

Plzeň má za sebou dva bronzy, dvě skvělé základní části. Já doufám, že příští rok se povede ještě víc.