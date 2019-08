Nula Pavelkovi při debutu zmizela rychle, výhru Plzně zařídil Vlach

„Byl to první zápas, šli jsme do toho z plného tréninku a jen se třemi útočnými formacemi. Oba týmy se snažily o aktivní hokej, obránci museli rozehrávat pod tlakem, byl to velmi kvalitní test,“ ocenil plzeňský trenér Ladislav Čihák.

Na rychlý vedoucí gól Veselého odpověděl ve druhé třetině plzeňský mladík Přikryl, ve 25. minutě se nejlépe zorientoval v mele před brankou a zavěsil. „Míra (Indrák) mi to hezky prostrčil, já měl o vteřinu víc času než jejich obránce a jsem rád, že střela mezi betony prošla,“ popisoval trefu Filip Přikryl, který nastoupil proti svému staršímu bratrovi Romanovi.

Vítěznou trefu zaznamenal v 52. minutě při vlastním oslabení útočník Roman Vlach, další z letních posil Škody. Vystihl rozehrávku Motoru a brejk zakončil kličkou do bekhendu a povedenou střelou nad rameno brankáře Strmeně.

„Prostor dostali hlavně mladí kluci a noví hráči. Nechci vyzdvihovat jednotlivce, ale všichni se snažili a odvedli maximum. Vesměs nezklamali. Mělo to nasazení a tempo, ještě musíme víc přidat na důrazu a bojovnosti,“ řekl plzeňský kouč.

Útočník Rob, další nová tvář v plzeňském kádru, mohl výsledek v 55. minutě ještě navýšit, ale proti svému mateřskému klubu neproměnil trestné střílení.

Už ve čtvrtek od 17.30 hodin Plzeň nastoupí doma proti extraligovému nováčkovi z Kladna. Zda dorazí i Jaromír Jágr, jisté není. „My ale určitě nastoupíme v silnější sestavě a se čtyřmi útoky,“ uvedl Čihák.