Milevský hokej slaví 85 let. Na oslavu si přizval Budějovice a Plzeň

„V pondělí dopoledne máme prodáno zhruba 1 500 lístků, takže ještě zhruba polovina je volných,“ hlásili v pondělí z milevského infocentra, které má vstupenky na zápas v předprodeji.

Po několika letech se doma představí například i 27letý obránce Bohumil Jank. A to v plzeňském dresu. „Na milevském ledě jsem vyrůstal, dali mi tam základy do hokejového života. Pokaždé se na zdejší zimní stadion rád vracím,“ zmínil Jank pro Facebook milevského klubu.

„Bude to pro mě speciální zápas i v tom, že jsem v dresu soupeře z Českých Budějovic spoustu let působil. Když k tomu připočtu, že se zápas odehraje doma před lidmi, které moc dobře znám, tak je to vlastně splněný sen,“ připomněl Jank i své působení v Motoru.

Pro Plzeň i pro Motor to bude první zápas v přípravné části sezony. Jihočeši pod vedením trenérů Václava Prospala a Aleše Tottera pak čeká další hned ve čtvrtek, kdy od 18 hodin začne utkání v Brně s domácím týmem Komety. Potom by podle původních plánů budějovických trenérů mělo začít první zužování už tak hodně širokého kádru.

Následně se Motor ukáže domácím fandům. V pondělí nastoupí proti kazašskému Pavlodaru. Utkání začne na českobudějovickém zimním stadionu v 17.30. Na domácí zápasy v Budvar aréně budou mít majitelé permanentek vstup zdarma, ostatní za duely s Pavlodarem a s německým celkem Lausitzer Füchse zaplatí 60 korun.

„Výjimkou je turnaj Motor Cup, kterého se 27., 28. a 29. srpna zúčastní týmy Motoru, rakouského Lince a ruského Chabarovsku. Na ten je možné zakoupit pouze vstupenku na celý turnaj, tedy na tři duely, za jednotnou cenu 120 korun,“ vysvětlil mluvčí Motoru Tomáš Kučera.

Motor Cup navazuje na tradici letního turnaje Zlatý klas, jenž se v Českých Budějovicích konal mezi lety 1970 a 1989. Motor ho vyhrál devětkrát, mezi vítěze se zapsaly i ruské celky z Novosibirsku, Saratova nebo Ufy. Pětkrát turnaj vyhrála i československá reprezentace.