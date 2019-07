Moravčík: Sezonu začnu v Plzni. A myslím, že ji tady i dokončím

„Něco se v létě řešilo, ale vyplynulo z toho, že zůstávám v Plzni. Teď už nemá cenu řešit, co bylo ve hře,“ říká 24letý Moravčík, který od minulého čtvrtka s extraligovým týmem Škody trénuje na ledě.

Loni se odtud rodák z Klatov vydal až do Montrealu, kde však marně bojoval o šanci prokousat se do NHL. V lednu zámořský pokus vzdal a vrátil se. Prozatím.

Je definitivní, že příští sezonu odehrajete v plzeňském dresu?

Co je v životě definitivní...? (úsměv) Sezonu začnu tady a osobně si myslím, že ji tady také dokončím. Nečekám nějaké velké zvraty.

Nicméně nebýt zranění, vyšel vám šampionát na Slovensku na jedničku. Berete to zase jako pootevřená vrátka ven?

Především to byl pouze jeden dobrý turnaj, nic víc. Jsem rád, že mi vyšel, ale zároveň dobře vím, že je pořád na čem pracovat. Pokusím se na to teď zaměřit, abych se hokejově posunul ještě dál.

Sezonu jste měl hodně dlouhou a složitou, stihl jste si po ní vůbec odpočinout?

Ale jo. Po mistrovství světa jsem se dával zdravotně do kupy. Stejně bych od klubu dostal nějaké volno, tak to vyšlo nastejno. Stihl jsem zregenerovat, pak jsem se zapojil do přípravy, s klukama jsem byl i na druhém soustředění v Železné Rudě. S přítelkyní jsme pak vyrazili k moři, trošku jsem se vyslunil, zrelaxoval. Takže na led už jsem se těšil, cítím se odpočatý. A přece jen, naše práce je na ledě, takže je to příjemnější než na suchu.

Plzeňský tým se po minulé sezoně docela změnil, dokážete odhadnout, jak silní budete?

Nikdy asi nemáte možnost udržet kompletní kádr pohromadě, vždycky přijde v týmu nějaká změna. Myslím, že mužstvo se tady obměnilo dobře, uvidíme, jak si to sedne na ledě. Věřím, že se to povede.

Ostrá sezona vám začne už koncem srpna ve skupině Ligy mistrů. Berete to jako výhodu?

Loni jsem to s klukama nezažil, takže přesně nevím. Ale vadit mi to určitě nebude. Extraliga se hraje v jiném tempu než přípravné zápasy a Liga mistrů bude určitě kvalitní start do sezony. Věřím, že nás to dobře naladí a že to pak v září zúročíme i v domácí soutěži.

Plzeň má na kontě dva bronzy za sebou. Jaký je váš cíl do nadcházející sezony?

No, už by to chtělo udělat krůček výš. Dvakrát jsme přes semifinále nepřešli a i lidi by si zasloužili, abychom se teď prokousali ještě dál.