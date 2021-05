Řekl jsem si, že Jihlavu ještě zkusím, říká zkušený obránce Seman

Úplně první položkou na seznamu nových posil byl ovšem zkušený forvard Filip Seman. I když v jeho případě se jedná spíš o staronovou posilu. V Jihlavě už totiž působil v letech 2013 až 2018.



„Určitě je to pro mě jednodušší, než kdybych šel někam do úplně nového klubu,“ přiznal pětatřicetiletý odchovanec havířovského hokeje. A právě za tamní tým hrál uplynulé tři sezony.

Kdy jste začal jednat s Jihlavou?

Po sezoně. Dukla se ozvala s nabídkou a já po nějakém čase, kdy jsem si potřeboval věci promyslet, jsem se rozhodl, že ji přijmu.

Bylo ve hře víc variant?

Řešil jsem jen Havířov a Jihlavu, nad jinými jsem neuvažoval.

Co tedy nakonec převážilo na stranu Dukly?

Nebyla to jedna konkrétní věc, bylo jich hned několik. S rodinou jsme si nakonec řekli, že bychom Jihlavu ještě jednou zkusili.

Naposledy jste v dresu Dukly hrál v sezoně 2017/18. Od té doby se v Jihlavě změnil nejen kádr, ale i trenéři. Jaké zatím převažují pocity?

Vzhledem k tomu, že jsem tady teprve nějakých šest dnů, tak se zatím spíš seznamuju. Ale nemyslím, že by to bylo nějak složité.

Jak reagovali na váš návrat jihlavští hráči?

Ti, co mě znají osobně, minimálně předstírali, že mě rádi vidí. (směje se) A s těmi ostatními to bude taky určitě v pohodě.

Už jste si v Jihlavě s rodinou našli bydlení?

Řešíme to, musíme hledat něco, kde nebudou nikomu vadit psi. Máme totiž dva pejsky.

Vraťme se ještě do doby, kdy jste s Duklou teprve jednal. Věděl jste, že se budete vracet do prvoligové týmu?

Nevěděl. Samozřejmě jsem Dukle ve finále s Kladnem fandil. A byl jsme připravený na všechny varianty. I na tu, že si klub nakonec svoji nabídku v případě postupu do extraligy rozmyslí.

Což se nestalo, protože Jihlava rozhodující zápas prohrála...

Ale kluci hráli výborně, chyběla jim jen trocha štěstí. Každopádně všechny zápasy se mi líbily. Jen škoda, že jsem nemohl být přímo na místě.

To nemohli do posledního zápasu ani fanoušci. Mimochodem, jak se na ty jihlavské těšíte?

Se spoustou z nich se znám, však už mi taky psali. Všichni se těšíme, až zase budeme hrát před lidmi.