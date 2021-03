Litoměřice otáčejí sérii s hokejisty Jihlavy, útočí na mečbol

„Jsme spokojeni, že jsme získali druhý bod v sérii. Utkání jsme odehráli velice slušně. Jedinou výhradu mám ke druhé třetině, ne ke hře, ale měli jsme tam tři zbytečné fauly a v sériích přesilové hry rozhodují. Na to si musíme dát příště pozor,“ vyzýval na klubovém webu litoměřický kouč David Bruk.

Góly Stadionu zařídili Konečný, Urban, Válek, Miškář, Toman a Svoboda, za Jihlavu na 3:3 dotáhli Kolář, Illéš a Čachotský.

„Myslím si, že výsledek je pro nás hodně krutý na to, co jsme v utkání předvedli. Za stavu 3:1 jsme se dokázali dostat zpátky do zápasu a měli jsme další šance, abychom to otočili. Bohužel ale přišel pro mě nepochopitelný nástup do třetí třetiny, kdy jsme v naší přesilovce nevystřelili na branku a naopak dostali gól. To tenhle zápas rozhodlo ve prospěch soupeře. V závěru jsme se nechali zbytečně vylučovat a už jsme neměli příležitost k obratu,“ litoval kouč Jihlavy Viktor Ujčík.

Pátý zápas série se hraje dnes opět v Litoměřicích a pokud domácí uspějí, vybojují si čtvrtfinálový mečbol. Začátek je v 17 hodin.

Slovan Ústí, kterému skončila sezona v předkole, si pojistil na příští ročník další hráče. Nové roční smlouvy se Slovanem podepsali obránce Vladimír Brož a útočník Ondřej Bláha. „V Ústí jsem doma. Narodil jsem se tu, hokejově jsem zde vyrůstal a mám tu celou rodinu a zázemí. Snad v příští sezoně navážeme na letošní výkony a budeme našim fanouškům dělat hokejovou radost,“ doufá bek Vladimír Brož.

Nadšený z nového kontraktu je i útočník Ondřej Bláha. „Po této povedené sezoně se mi ani nikam jinam nechtělo. Tenhle tým je nesmírně silný, Slovan mi přirostl k srdci. Vážím si šance tady pokračovat.“

Už dříve s hokejovým Ústím nad Labem prodloužili kontrakty největší tahouni týmu kapitán Michal Trávníček, Jiří Drtina, Daniel Vrdlovec nebo brankář Petr Hamalčík.