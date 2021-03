Litoměřice prolomily bídu s Jihlavou, v sérii je srovnáno

„Povzbuzení je to určitě velké, protože doma se neprohrává. My tu sérii musíme zvládnout, nejlépe vyhrát oba zápasy, a pak to jet do Jihlavy ukončit,“ věří si útočník Matěj Toman, jenž oblékl litoměřický dres znovu poté, co jeho Motoru skončila extraligová sezona.



„Nebyl jsem delší dobu na ledě, nato přišel rovnou zápas play off. Nebylo to jednoduché, ale nechci se na nic vymlouvat. Jen doufám, že to bude lepší a lepší, protože první a druhá třetina nebyla z mé strany nic moc. Užil jsem si to ale hodně, protože jsme vyhráli. Je to pro mě první play off za chlapy, takže to byla velká zkušenost,“ svěřoval se klubovému webu.

K výhře 4:1 Toman přispěl asistencí na čtvrtý gól. „Každý individuální bod potěší, ale důležitá je výhra. Ten poslední gól už toho moc nezměnil, už předtím bylo víceméně rozhodnuto. Pomohly nám hodně přesilovky, tři z našich čtyř gólů padly v početní výhodě. Jihlava se nechala zbytečně vylučovat, toho jsme využili,“ vypíchl Toman.

Čtvrtfinále pokračuje v Litoměřicích v úterý a ve středu, začíná se vždy v 17 hodin.