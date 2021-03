Chtělo to víc šmrncu, ví dobře jihlavský útočník Pekr

Jsme debilové, nebral si servítky trenér Nekvasil Při pozápasovém hodnocení volil slova, která nikoho nenechala na pochybách, že je právě pořádně rozzlobený. Asistent hlavního trenéra jihlavského A-týmu Karel Nekvasil vyčítal svým svěřencům po sobotní porážce 1:4 především nedisciplinovanost. „Ve třetí třetině bylo na naší straně pět nebo šest vyloučených. Jsme debilové!“ hartusil. A není divu. Dukla měla na začátku třetího dějství k vítězství pořád stejně daleko jako Litoměřice. „Když jdeš do poslední třetiny za stavu 1:1 a uděláš pět nebo šest vyloučení, hraješ deset nebo dvanáct minut v oslabení. To prostě v takovém zápase nejde. Pochopit se dá faul, kterým vyřeším nějaký průšvih, ale v útočném pásmu podražení a léčení nějakých mindráků, že nám to nejde?“ pokračoval Nekvasil v kritice. Právě v početní výhodě totiž nakonec hosté utkání rozhodli. Třemi brankami převrátili výsledek na svoji stranu. „Od druhé třetiny konečně začala mít naše hra nějaké parametry,“ pochvaloval si litoměřický kouč Daniel Tvrzník. „Kluci se semkli po Matějově zranění. Musím říct, že hokej pak vypadal z naší strany úplně jinak,“ zmínil nepříjemnou situaci z úvodní dvacetiminutovky, kdy Matěje Berana zasáhl puk do obličeje a musel na ošetření do jihlavské nemocnice. Sobotní výhrou 4:1 srovnaly Litoměřice s Duklou ve čtvrtfinálové sérii krok, navíc teď budou mít zítra a ve středu dvakrát výhodu domácího ledu. „Povzbuzení je pro nás vítězství ve druhém utkání určitě velké, protože doma se neprohrává. My tu sérii musíme zvládnout, nejlépe oba zápasy, a jet potom zpátky do Jihlavy vyhrát. Bohužel je to bez fanoušků, ale taková je situace a nedá se s tím nic dělat,“ prozradil pro klubové stránky Stadionu útočník Matěj Toman. Před přesunem na soupeřův led si ovšem věří i Dukla. „Na venkovních kluzištích jsme byli v základní části nejlepší, tak doufám, že to potvrdíme,“ nechal se slyšet Nekvasil.