Dokázali jsme si, že na Jihlavu máme, tvrdí litoměřický kouč Tvrzník

„Vyrovnaný zápas, z naší strany možná až moc opatrný. Bylo to na remízu, bohužel jsme v naší přesilovce udělali chybu a dostali gól na 1:0. Druhý pak v oslabení po hodně sporných vyloučeních. Je to škoda, bylo to hratelné, ale dokázali jsme si, že na Jihlavu máme,“ tvrdil litoměřický trenér Daniel Tvrzník.

Góly padaly až ve třetí třetině, v rozmezí 46. a 54. minuty zajistili Dukle dvoubrankové vedení Fronk a Skořepa. Litoměřice korigovaly porážku až 13 vteřin před koncem zásluhou Holého a byl to vůbec první gól, který Stadion Jihlavě v letošní sezoně dal. „Aspoň tak, ale bohužel ten gól přišel relativně pozdě, už nebyl čas na vyrovnání. Byli jsme dvě třetiny bojácní v koncovce, bylo tam strašně málo střel, malý tlak do branky. To musíme zlepšit,“ velí kouč.

Další zápas se hraje v Jihlavě už dnes. „Měli jsme výhodu, že jsme byli v zápasovém rytmu, zatímco Jihlava pauzírovala. To se teď smaže, ale přesto si věříme. Jsem přesvědčený, že tady můžeme něco uhrát,“ burcuje Tvrzník.

Do Litoměřic se čtvrtfinálová série přesune v úterý a ve středu.