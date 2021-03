Nakročí Litoměřice v domácím prostředí do semifinále první ligy?

„Povzbuzení je to určitě velké, protože doma se neprohrává. My tu sérii chceme zvládnout, nejlépe teď vyhrát doma oba zápasy. A jet potom zpátky do Jihlavy to ukončit,“ má odvážný plán litoměřický útočník Matěj Toman.

Pokud se však ještě jednou vrátíme do historie, před dvěma lety série nabrala zcela opačný spád. Dukla v Litoměřicích vyhrála obě bitvy a doma pak stvrdila postup mezi poslední čtyři týmy. A věří si i nyní.

„Můžeme dvakrát vyhrát v Litoměřicích a série může být hned jinačí. Jednou porážkou bych sérii nezatracoval,“ uklidňoval na klubovém webu situaci jihlavský útočník Matěj Pekr. „Nám to venku celkem jde, věřím tomu, že to zvládneme a dovezeme do Jihlavy dvě výhry.“



Sobotní utkání se z pohledu Jihlavy zvrtlo ve třetí části, kdy se domácí hráči nechali v krátkém sledu třikrát vyloučit a Stadion dvě početní výhody využil. A asistent Dukly Karel Nekvasil pak běsnil: „Jsme debilové! To prostě v takovém zápase nejde. Nemám k tomu co říct. Asi od konce 2. třetiny jsme začali prohrávat osobní souboje, nohy nám nešly, pak ty fauly, které nic neřešily,“ vyčítal.

Litoměřice nemohly nasadit zraněného brankáře Krále a během zápasu musel odstoupit útočník Matěj Beran, který dostal pukem do obličeje. Krále skvěle zastoupil Adam Beran. „Předvedl perfektní výkon a měl velký podíl na výhře,“ chválil ho litoměřický trenér Daniel Tvrzník. Kdo se postaví do branky tentokrát? Duel číslo 3 startuje v 17 hodin.