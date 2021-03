Jihlava odvrátila mečbol. Ale doma to dotáhneme, věří v Litoměřicích

„Odehráli jsme lepší zápas než předevčírem doma, který jsme vyhráli, ale bohužel pro nás gólman domácích předvedl několik důležitých zákroků při našich šancích. Ve třetí části jsme rychle inkasovali vyrovnávací a následně v oslabení rozhodující gól. Vytvořili jsme si pak ještě pár šancí, ale bohužel to tam nespadlo, takže se jede dál,“ nevěší hlavu litoměřický trenér Daniel Tvrzník.

Stadion po trefách Tomana se Stehlíkem vtěsnaných do 28 vteřin dlouho vedl 2:1, ale Dukla ve třetí části po dvou zásazích Skořepy a Pekra otočila skóre. „Asi nikdo nemohl předpokládat, že porazíme Jihlavu čtyřikrát v řadě. Dukla byla jasný favorit série. Musím ale říct, že my hrajeme uvolněně, asi i nad plán, ale v tuhle chvíli jsme docela blízko postupu, chceme to dotáhnout. A doma je ideální příležitost,“ hecuje Tvrzník.

Šesté utkání série začíná v Litoměřicích v neděli v 17 hodin.

Jasno už je v partii Kladna se Slavií, Jágrův tým v pátek uspěl 6:4, celkově vyhrál 4:1 na zápasy a slaví semifinále. Projde-li Stadion do nejlepší čtyřky, narazí právě na Rytíře.

„Je pro nás určitě motivace. Jarda Jágr je legenda, skoro nejvíc v Česku. Je tam i Tomáš Plekanec, hráči typu NHL. To by byl zážitek na celý život pro každého, kor pro mladší,“ těšil by se litoměřický útočník Patrik Miškář.