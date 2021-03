Litoměřická „kuřata“ válcují hokejovou Jihlavu. Chceme na Jágra! hlásí

„Je pro nás motivací, určitě. Jarda Jágr je legenda, skoro nejvíc v Česku. Je tam i Tomáš Plekanec, hráči typu NHL. To je zážitek na celý život pro každého, kor pro mladší,“ těšil by se útočník Patrik Miškář, s 15 body nejproduktivnější muž vyřazovací fáze.

Jihlavská Dukla bývala vojenským klubem, v Litoměřicích už pár let funguje svazový projekt Dukla, kde se ohrávají mládežničtí reprezentanti mezi dospělými. Podobně jako dřív, když hokejově „narukovali“. I tímhle je čtvrtfinále pikantní.

„Za mě máme v kabině skvělý mix hráčů. Mladí kluci musí pochopit, že musí makat, dělat, co se má. Přijdou sem v juniorském věku, jsou to takový malý kuřata. A tohle pochopili rychle, proto se nám daří. Baví mě sledovat, jak se posouvají. Mají tu všechno, na co si vzpomenou, od fyzioterapie přes kondičního trenéra, dvakrát třikrát denně můžou být na ledě, posilovna je stále otevřená, rehabilitace taky,“ pochvaluje si Kalich Arenu obránce Jan Holý, který je se 14 body v kanadském bodování play off druhý za parťákem Miškářem.

Ve středu, když Litoměřice sestřelily Duklu 5:2, nasázel Holý dva góly: „Od toho tady jsem, jsem ofenzivní bek. I když možná je to poprvé, co jsem se trefil v jednom zápase dvakrát.“

Ještě loni v jihlavské Dukle působil, takže pro něj je série o to peprnější. „Jsme nadšení, jak se čtvrtfinále vyvíjí, nikdo zvenčí to nečekal. My si věřili. Určitě jsme si říkali, že to nebude 0:4 na zápasy, jak někdo povídal. V Dukle jsem působil, pořád se s klukama pošťuchujeme. Pokud bychom Jihlavu vyřadili, bylo by to pro ně zklamání. Oni jdou na postup, když není baráž.“

Litoměřice jako klub o extraligu neusilují, ale hráči o ni bojují. Zviditelnit se a říct si o smlouvu, to je plán většiny z nich. Miškář už je dohodnutý na angažmá mezi elitou, Holý ho řeší s agentem.

„Každý se chce posouvat, ne hrát celý život v první lize. A já v ní už pár let jsem. Do Litoměřic jsem šel proto, že jsem znal pana trenéra Bruka. Věděl jsem, že když se mi bude dařit, dá mi prostor a nechá mě hrát. Nebude mi vyčítat malé chyby. Za to jsem rád. Splácím mu to, co to jde,“ vykresluje 26letý obránce.

Kališníci, jak se litoměřickému klubu říká, skončili v základní části sedmí. Postupem do semifinále by dosáhli na historický úspěch v novodobé éře Stadionu. „Hrajeme dobrý systém, všichni znají svoji roli a plní, co mají. Proto nám to funguje,“ říká Holý o mužstvu kapitána Jana Výtiska, bývalé extraligové veličiny. „Jsme blízko postupu, uděláme všechno, abychom to v Jihlavě už ukončili.“

Miškář burcuje: „Padáme po držkách, chceme to! A jak je vidět, i s Jihlavou můžeme hrát.“

Stejně jako on, i Holý sní o souboji proti Jágrovi, jehož Rytíři vedou nad Slavií taky 3:1 na zápasy: „Jako malý jsem ho sledoval, teď se s ním potkávám na ledě. Neskutečné.“