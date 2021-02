Kladno porazilo poslední Kadaň a vede, nezaváhal ani druhý Přerov

V dresu Kladna poprvé po třech zápasech, v kterých si připsal sedm bodů za gól a šest asistencí, vyšel naprázdno devětačtyřicetiletý majitel Jaromír Jágr. Rytíři ale i bez jeho příspěvku vyhráli počtvrté v řadě.

V Kadani je dostal v 3. minutě do vedení v oslabení Ondřej Machala a ve druhé třetině zvýšil dvěma góly Tomáš Guman. Trhači dokázali v závěrečném dějství zdramatizovat duel díky Matyáši Svobodovi a Tomáši Koblížkovi, který v 53. minutě využil přesilovku. Nakonec ale Kadaň pošesté za sebou nebodovala.

Přerov dotáhl k úspěchu na ledě dvanáctého Ústí nad Labem hattrickem Vlastimil Dostálek. Domácí Slovan, který bojuje o pojistku postupu do play off, šel dvakrát do vedení (1:0 a 3:2), ale i soupeři se povedl dvakrát obrat. Domácí ještě srovnali krok, ale ve 49. a 51. minutě využil početní výhody Dostálek a rozhodl.

Litoměřice zpečetily účast ve vyřazovací části díky výhře na ledě třináctého Frýdku-Místku 5:1. Bylo to pro ně osmé vítězství z posledních devíti utkání. Třemi body za gól a dvě asistence k tomu přispěl Matěj Beran a dvěma trefami Marek Berka. Domácí se prosadili až za stavu 0:5, nenavázali na sérii tří výher a za Ústím nad Labem zaostávají o dva body.

Vsetín vyhrál v Benátkách nad Jizerou 4:1 a o pátém vítězství z uplynulých šesti duelu rozhodl ve druhé třetině i díky dvěma využitým přesilovkám. Domácí klesli po páté prohře bez jediného zisku na 15. místo a stále ztrácejí na postupovou pozici čtyři body.

Sokolov vyhrál nad Vrchlabím 6:4 a uspěl potřetí z posledních čtyř utkání. Baník v 17. minutě vedl už 3:0, potom měl dvakrát i čtyřbrankový náskok. Tři body za dvě branky a jednu asistenci si připsal Patrik Prymula. Vrchlabí nebyl nic platný hattrick Ondřej Matýse a kleslo ze třetího místa na čtvrté.

Stejně tak uspěla potřetí ze čtyř duelů Slavia, která vyhrála v Třebíči 3:1. Zařídil to dvěma góly čtyřiačtyřicetiletý Jaroslav Bednář, který v polovině utkání z trestného střílení získal Pražanům vedení 2:1 a v 50. minutě zpečetil výsledek.

Zaváhání Vrchlabí využila k posunu v tabulce Jihlava, která zdolala Porubu 5:2 a zvítězila potřetí v řadě. Dvěma góly pomohl k úspěchu Dukly Jiří Fronk. Ostravané prohráli počtvrté za sebou.

Zajistit si účast v předkole nedokázal jedenáctý Prostějov, který podlehl doma Havířovu 1:4. Jestřábům chybí k jistotě bod. Havířov se posunul na 14. pozici o čtyři body za Ústím nad Labem.

V souboji nováčků prohrál Kolín na hřišti předposledního Šumperku 2:5 a z 16. místa má stále pětibodové manko na postup do play off.

HC Benátky nad Jizerou : VHK ROBE Vsetín 1:4 (0:0, 0:3, 1:1) Góly:

58:07 Štibingr Góly:

20:27 Březina (Pechanec, Bartko)

26:24 Klímek (Hryciow, Š. Jenáček)

30:05 Bartko (A. Zeman, Březina)

43:14 L. Bednář (Š. Jenáček, A. Zeman) Sestavy:

Král (Žajdlík) – Štibingr, Šedivý, Kunst, Aubrecht, Kovář, Hampl – Pabiška, Čederle, Jiruš – Daniel Svoboda I, Jansa, Wiencek – Křepelka, Šafařovský, Strnad – Had, Putz, Kollert. Sestavy:

Málek (Gába) – Smetana, Ondračka, Bartko, Hryciow, Štach, J. Jenáček, Š. Jenáček – Gorčík, Pechanec, Březina – Klímek, R. Vlach, Babka – Gajarský, Šilhavý, Půček – Berger, A. Zeman, L. Bednář. Rozhodčí: Čáp, Jechoutek – Podrazil, Polonyi

HC Frýdek-Místek : HC Stadion Litoměřice 1:5 (0:1, 0:2, 1:2) Góly:

53:44 Haman (Klimša, Tomi) Góly:

01:54 Berka (M. Beran, Miškář)

20:45 M. Beran (Miškář)

24:06 Konečný (Procházka, Kremláček)

42:03 Berka (Jindra, Tomáš Král)

51:34 Procházka (M. Beran, Kremláček) Sestavy:

Honzík (Suchánek) – Haman, Hrachovský, Husák, J. Adámek, Z. Malík, Repe, J. Michálek – R. Veselý, Mikulík (C), Šedivý – Martynek (A), D. Kindl, Klimša (A) – Macháček, Peterek, Tomi – Matiaško, Stuchlík, Ramik. Sestavy:

Tomáš Král (A. Beran) – Marcel, Baláž, Výtisk, J. Holý, Kremláček, Jebavý, Černohorský – Jícha, Válek, M. Kadlec – M. Beran, Miškář, Procházka – Jindra, Soukup, Berka – L. Stehlík, Urban, Konečný. Rozhodčí: Ondráček, Marek – Gančarčík, Zedník.

LHK Jestřábi Prostějov : AZ Heimstaden Havířov 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) Góly:

16:48 M. Novák (Hrníčko, Bláha) Góly:

06:49 Doktor (Maruna, O. Procházka)

20:45 Kachyňa (F. Seman)

43:10 Prokeš (Kachyňa)

53:45 Prokeš (R. Szturc, Chroboček) Sestavy:

Bláha (Wolf) – Matyáš, Hrdinka, Drtil, Piegl, Staněk, Kellner, Hefka – Mrázek, Bartoš, Gago – Žálčík, T. Kaut, M. Novák – Vachutka, Chlán, Hrníčko – Podlaha, Motloch, T. Jandus. Sestavy:

Stezka (Štipčák) – Chroboček, Rašner, Bořuta, Mrowiec, R. Havel, Kachyňa, Kočí – Rudovský, Prokeš, R. Szturc – O. Procházka, F. Seman, Doktor – Mrva, Maruna, Cihlář – Horváth, Becher, Petriska. Rozhodčí: Souček, Jaroš – Měkýš, Polák Počet diváků: bez diváků

HC Slovan Ústí nad Labem : HC ZUBR Přerov 4:6 (2:2, 2:2, 0:2) Góly:

06:54 D. Sklenář (Furch)

15:33 Vrdlovec (Š. Havránek, J. Drtina)

24:43 Costa (Vladimír Brož)

38:11 O. Bláha (Š. Havránek, J. Drtina) Góly:

07:18 Číp (Mlčák, Svoboda)

14:56 Dostálek (Zbořil, Krisl)

32:50 Číp (Hejcman, Svoboda)

34:47 Svoboda (Zbořil, Číp)

48:35 Dostálek (Pšurný)

50:14 Dostálek (Forman, Matěj Svoboda) Sestavy:

Hamalčík (Haas) – Š. Havránek, J. Drtina (A), Klikorka, Vladimír Brož, Vala, M. Voženílek, Pika, Zich – Severa, Vrdlovec, Trávníček (C) – Furch, Matějček, Tůma (A) – Protasenja, Costa, D. Sklenář – O. Bláha, M. Bláha. Sestavy:

Holík (Postava) – Forman, Dluhoš, Zbořil (A), Krisl (C), Kubeš, Mlčák – T. Doležal, Pšurný (A), Dostálek – Svoboda, Hejcman, Číp – Matěj Svoboda, F. Dvořák, Süss – Goiš, Macuh, Ryšavý – Štefka. Rozhodčí: Grech, Kostourek – Baxa, Juránek

HC Baník Sokolov : HC Stadion Vrchlabí 6:4 (3:1, 1:0, 2:3) Góly:

02:16 Křemen (J. Pohl, Březák)

08:55 D. Zeman (Prymula, Přindiš)

16:46 Kropáček (Vrána, Vracovský)

36:40 Prymula (Vrána)

50:19 Přindiš

55:16 Prymula (T. Rohan, J. Pohl) Góly:

19:22 Matýs (Jirků, Kajínek)

53:44 Chalupa (M. Kratochvil, Linhart)

57:24 Matýs (Mrňa, Urban)

59:55 Matýs (Urban, Jirků) Sestavy:

Neužil (Cichoň) – J. Pohl, Poizl, Kadeřávek, Klejna, Přindiš (A), D. Zeman, Březák – Švec, T. Rohan (C), D. Tůma – Šik, Gut, Hašek – Vracovský, Vrána, Kropáček – Prymula, Rymon, Křemen. Sestavy:

Soukup (Štěpánek) – Linhart (A), Kynčl, Oliva, T. Jelínek, Kajínek, Jirků (C), J. Moník – Heřman, Chrtek, M. Kratochvil – Machač, Matýs, Chalupa – Hozák, Urban, Mrňa – F. Moník, Herčík, Formánek. Rozhodčí: Tomáš Zubzanda, Lukáš Bejček – Jiří Flegl, Václav Beneš

DRACI PARS ŠUMPERK : SC Kolín 5:2 (2:1, 0:0, 3:1) Góly:

14:34 Jaroš (Kabelka, Baláž)

18:15 Jaroš

46:15 J. Kučera (Blaško, Kabelka)

49:24 Bernovský (Tadeáš Král, Krejčiřík)

56:24 Danielčák (Záruba, Jaroš) Góly:

03:12 Jankovský (Husa, Z. Král)

45:47 Jankovský (Kukla, Šafránek) Sestavy:

Altrichter (Peksa) – Kabelka, Volráb, Záruba, Dosek, Viktorin – Jaroš (C), Baláž (A), Danielčák – Krejčiřík, Tadeáš Král, P. Kratochvíl – Bernovský, J. Kučera, L. Kučera – Blaško, Kaplan, Scheuter – Horký, Krč. Sestavy:

Sejpal (O. Martínek) – Husa, Kukla, Blaha, Pýcha, Zdeněk, Muška – Jankovský, Šafránek (C), Z. Král – Zumr, Semirád, L. Krejčík (A) – Síla, Štohanzl, Petržilka – Kopecký, Kozák, Mašín – Němec. Rozhodčí: Kašík, Šudoma – Novák, Blažek

HC Dukla Jihlava : HC RT TORAX Poruba 2011 5:2 (3:0, 2:1, 0:1) Góly:

07:13 Skořepa (Pekr, D. Kolář)

10:13 Illéš (M. Zadražil, T. Harkabus)

11:24 Fronk (T. Černý, Čachotský)

32:03 T. Harkabus (Illéš)

34:11 Fronk (Jiránek) Góly:

24:05 Korkiakoski (Stloukal)

53:34 Hotěk (T. Voráček, Pořízek) Sestavy:

Žukov (Jan Brož) – D. Kolář (A), Mareš, Eliáš, T. Černý, Bilčík, Strejček, A. Dvořák – T. Harkabus, M. Zadražil, Illéš – Jiránek, Fronk, Cachnín – Čachotský (A), Skořepa (C), Pekr – T. Havránek, Lichanec, Chlubna. Sestavy:

Foltán (Slíž) – T. Voráček, Žovinec, Szathmáry, Kozák (C), Teper, Pastor, Rudl – Špaček, Toman, Kanko (A) – Korkiakoski, T. Jáchym, Stloukal – Žolobov, Hudeček, Endál (A) – Brodek, Hotěk, Pořízek. Rozhodčí: Barek, Květoň – Špringl, Roischel

SK Horácká Slavia Třebíč : HC Slavia Praha 1:3 (0:0, 1:2, 0:1) Góly:

26:02 Šťovíček (Bittner) Góly:

20:53 Kafka (Vampola, Šmerha)

29:06 Jaroslav Bednář

49:35 Jaroslav Bednář (Kuťák) Sestavy:

Jekel (Mičán) – Furch, L. Chalupa, Vodný (A), Vodička, Zukal, Tejnor – Psota, Bittner (A), Šťovíček – Š. Kratochvil, Nedvídek (C), P. Beránek – Ferda, Michálek, Malý – Oščádal, Brabenec, Křehlík – Vedral. Sestavy:

Michajlov (Málek) – Sedlák, Barák, Veber, Jeřábek, J. Novák (C), D. Krejčí, T. Duda – Šmerha, Vampola (A), Šteiner – Kuťák, Jaroslav Bednář (A), Kafka – Kružík, Poletín, M. Ondráček – J. Doležal, Vlček, Tomica. Rozhodčí: Čech, Skopal – Kleprlík, Vašíček