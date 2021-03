Hokejisté Sokolova mají v předstihu jistotu účasti v play off

„Těžký zápas. Ležela na nás tíha odpovědnosti, věděli jsme, že potřebujeme uhrát tři body. Byli jsme nervozní, lítali všude možně,“ přidal trenér Tomáš Hamara.

Baník v 17. minutě vedl už 3:0, potom měl dvakrát i čtyřbrankový náskok. „První branka nás nakopla, obraz naší hry se úplně otočil a byli jsme lepší, bylo nás plné hřiště. Tři góly byly velmi důležité, trošičku se nám ulevilo,“ všiml si Hamara. Jenomže půl minuty před závěrem úvodní části hosté snížili. „Škoda gólu na 3:1, který nás ovlivnil i na začátku druhé třetiny, trochu jsme se zalekli a báli. Naštěstí jsme to ustáli i díky vynikajícímu výkonu Neužila, který nás podržel.“

Ve druhé třetině padl jediný gól, z hole Patrika Prymuly. „Byla to zásluha Jakuba Vrány, který to výborně vybojoval a naservíroval mi to do poloodkryté branky. Střílel jsem z první a nějak to tam propadlo,“ popsal střelec.

„Gól na 4:1 nás trochu uklidnil a pomohl při vstupu do třetí třetiny, kdy už jsme hráli dobře, ohlídali si to, hráli to, co jsme chtěli. Škoda závěru, kdy jsme zbytečnými fauly dovolili soupeři snížit a výsledek zkorigovat,“ dodal trenér Hamara.