Kladno dalo devět gólů Ústí, Jágr měl tři asistence

Kladno si připsalo třetí výhru za sebou. Kanonádu proti dvanáctému Ústí načal v polovině úvodní části z úniku blafákem do bekhendu Šimon Jelínek. Ve 13. minutě zvýšil v přesilové hře Nicolas Hlava po asistenci Jágra, jenž do sezony vstoupil až v polovině prosince a měl z úvodních 13 zápasů jen tři body (1+2).

Ve druhé třetině se prosadili Marek Račuk, který ujel v oslabení, a Antonín Melka. Po 21 sekundách třetí třetiny si připsal Jágr přihrávku u trefy Tomáše Plekance a po brankách Tomáš Gumana a Matyáše Filipa, který skóroval také při přesilovce Slovanu, zvýšili Rytíři už na 7:0. Brankáři Andreji Košarišťanovi sebral čisté konto v přesilovce pěti proti třem Jiří Drtina a v klasické výhodě se prosadil i Michal Trávníček. Za domácí se ještě trefili Plekanec, jemuž opět asistoval Jágr, a Rostislav Marosz.

Přerov si připsal šestou výhru za sebou. V polovině úvodní třetiny otevřel skóre Jiří Krisl a v 36. minutě ho v přesilové hře uzavřel Vlastimil Dostálek. Gólman Michael Petrásek udržel při čtvrtém startu v sezoně podruhé nulu. Benátky počtvrté v řadě nebodovaly a zůstaly třinácté o čtyři body za postupem do play off.

Třetí Vrchlabí doma vyhrálo posedmé za sebou, poslední Kadaň porazilo 7:4. Už v 10. minutě vedl favorit 4:0, když po 45 sekundách otevřel skóre Ján Niko, poté proměnil trestné střílení Patrik Urban, přesilovku pěti proti třem proměnil Ondřej Matýs a skóroval i Pavel Mrňa. Vzápětí sice snížil Matěj Morong a ve 33. minutě i Roman Chlouba, ale Vrchlabí rychle vrátili čtyřbrankový náskok Matýs a Filip Moník. Za hosty se pak prosadil Jakub Veselý, ve třetí třetině upravil na 7:3 David Chalupa a výsledek ještě zkorigoval Lukáš Adámek.

Po sérii tří porážek uspěla podruhé za sebou čtvrtá Jihlava, která zdolala v derby celků z Vysočiny pátou Třebíč 4:3 po nájezdech. Dukla prohrávala už 1:3, ale obrat dovršil v rozstřelu Jakub Illéš.

Litoměřice po sobotním debaklu v Jihlavě 0:6 porazily Slavii 7:4. Třemi body za dvě branky a asistenci přispěl Patrik Miškář. Pražané nenavázali na dvě výhry venku a neuspěli popáté z uplynulých sedmi duelů.

Vsetín po porážce ve Frýdku-Místku vyhrál pod novým koučem Romanem Stantienem čtvrtý z pěti duelů, doma uspěl proti Prostějovu 5:1. Tři body za dvě branky a přihrávku si připsal Sebastián Gorčík, dvakrát se trefil také Adam Zeman.

Čtrnáctý Kolín vyhrál nad Porubou 5:4 po nájezdech a na postup do play off ztrácí čtyři zápasy do konce pět bodů. Čtyři asistence si za domácí Kozly připsal Zdeněk Král. Patnáctý Frýdek-Místek vyhrál v Havířově 4:1 a také živí naděje na play off. Bodů ztrácí šest. Gól a asistenci si připsali Ondrej Šedivý a Milan Mikulík.

Naopak klid má devátý Sokolov, který vyhrál na ledě předposledního Šumperka 5:0. Dva góly dal Michal Gut, brankář Jakub Neužil udržel potřetí v ročníku čisté konto.

HC Stadion Litoměřice : HC Slavia Praha 7:4 (2:1, 3:2, 2:1) Góly:

00:58 J. Holý

14:06 Pajer (Konečný, Marcel)

22:00 Moravec (Jánský, Miškář)

22:58 Urban (Konečný, Marcel)

31:30 Miškář (M. Beran, Procházka)

43:43 Miškář (Procházka)

57:42 M. Beran (Procházka) Góly:

09:13 Jaroslav Bednář (Kafka, J. Novák)

26:08 Kuťák (Jaroslav Bednář, Veber)

33:45 M. Ondráček (Kružík, D. Krejčí)

41:22 Šmerha (Sedlák, Vampola) Sestavy:

Tomáš Král (A. Beran) – Marcel, Baláž, Výtisk (C), J. Holý, Kremláček, Jebavý (A), Háva – Válek, T. Svoboda, M. Kadlec – M. Beran (A), Miškář, Procházka – Jícha, Moravec, Jánský – Konečný, Urban, Pajer. Sestavy:

Michajlov (Málek) – Barák, Sedlák, Jeřábek, Buchta, D. Krejčí, J. Novák (C), Veber – Vlček, Vampola (A), Šmerha – Kafka, Jaroslav Bednář (A), Kuťák – M. Ondráček, Poletín, Kružík – Pšenička, Šteiner, Jaroslav Brož. Rozhodčí: Petružálek, Kostourek – Coubal, Kokrment.

DRACI PARS ŠUMPERK : HC Baník Sokolov 0:5 (0:2, 0:2, 0:1) Góly:

Góly:

04:12 Gut (D. Tůma, J. Pohl)

09:46 Kropáček

26:22 Gut (Klejna, Přindiš)

27:22 Vrána (Prymula, Šik)

52:57 Vracovský (Kropáček) Sestavy:

Peksa (Altrichter) – Kabelka, Machů, Záruba, Ševčík, Volráb, Dosek – Krejčiřík, Baláž (A), Danielčák – Jaroš (A), Milfait (C), Bernovský – Altrichter, Tadeáš Král, P. Kratochvíl – Horký, J. Kučera, Blaško – Kučera. Sestavy:

Neužil (Cichoň) – J. Pohl, Březák, Kadeřávek, Klejna, Přindiš (A), D. Zeman, Benda – T. Rohan (C), Gut, D. Tůma – Šik, Prymula, Vracovský – Vrána, Kropáček, A. Rulík – Rymon, Křemen. Rozhodčí: Vrba, Marek – Hanzlík, Kráľ.

HC Stadion Vrchlabí : SK Trhači Kadaň 7:4 (4:1, 2:2, 1:1) Góly:

00:45 Niko (Machač, Matýs)

03:19 Urban

04:52 Matýs (Linhart, Vála)

09:54 Mrňa (M. Kratochvil, Urban)

32:58 Matýs (Machač, Chalupa)

34:59 F. Moník (Herčík, Formánek)

45:16 Chalupa (Machač, Matýs) Góly:

12:06 Morong (Adámek, Trefný)

32:07 Chlouba

36:58 Veselý (J. Svoboda, T. Běhula)

49:34 Adámek (Morong, Chlouba) Sestavy:

Štěpánek (Soukup) – Linhart (A), Oliva, Kajínek, Niko, Jirků (C), Vála, J. Moník – Heřman, Chrtek, M. Kratochvil – Machač, Matýs, Chalupa – Hozák, Urban, Mrňa – F. Moník, Herčík, Formánek. Sestavy:

R. Běhula (Hanuljak) – Havlín, Seemann, Kottek (A), Trefný (C), Naar, T. Běhula, Horáček – T. Koblížek, J. Svoboda, Houška – Adámek, Morong, Chlouba – Veselý, Matyáš Svoboda (A), Homer – Bačo, Konášek, Bogdasarjan. Rozhodčí: Čáp, Souček – Kreuzer, Polonyi

Rytíři Kladno : HC Slovan Ústí nad Labem 9:2 (2:0, 2:0, 5:2) Góly:

09:55 Š. Jelínek (Hlava, Snuggerud)

12:17 Hlava (Jágr, Machala)

34:15 Račuk (Hlava)

38:33 Melka (Hlava, Š. Jelínek)

40:21 Plekanec (Machala, Jágr)

42:40 Guman (Račuk, Marosz)

45:27 Filip (Račuk)

57:08 Plekanec (Jágr)

57:33 Marosz (Guman) Góly:

47:00 J. Drtina (Vrdlovec)

48:38 Trávníček (Vrdlovec) Sestavy:

Košarišťan – Frye, Mikliš, Kehar (A), Ticháček, Zajíc, Snuggerud, Štochl – Machala, Plekanec (C), Jágr – Guman, Marosz, Račuk (A) – Hlava, Melka, Š. Jelínek – Hajný, Filip, Bílek. Sestavy:

Hamalčík – J. Drtina (A), Š. Havránek, Vladimír Brož, Klikorka, M. Voženílek, Vala, Mareš – Trávníček (C), Vrdlovec, Severa – Tůma (A), Matějček, O. Bláha – D. Sklenář, Protasenja, Furch – M. Bláha, Costa, Zich. Rozhodčí: Zavřel, Doležal – Maštalíř, Bohuněk

HC ZUBR Přerov : HC Benátky nad Jizerou 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) Góly:

09:46 Krisl (Hejcman)

35:45 Dostálek (T. Doležal, Matěj Svoboda) Góly:

Sestavy:

Petrásek (Holík) – Forman, Dluhoš, Zbořil (A), Krisl (C), Mlčák, Kubeš – T. Doležal, Pšurný (A), Dostálek – Svoboda, Hejcman, Číp – Matěj Svoboda, F. Dvořák, Süss – Goiš, Macuh, Ryšavý – Indrák. Sestavy:

Žajdlík (Král) – Šedivý, Štibingr, Aubrecht (A), Kunst, Hampl, Kovář, Cibulka, Kollert – Jiruš, Čederle (C), Pabiška (A) – A. Dlouhý, Jansa, Daniel Svoboda I – Wiencek, Šafařovský, Křepelka – Strnad, Putz. Rozhodčí: Kašík, Šudoma – Otáhal, Zedník

SC Kolín : HC RT TORAX Poruba 2011 5:4N (1:0, 2:3, 1:1 - 0:0) s.n.3:2 Góly:

00:30 Husa (Šafránek, Z. Král)

20:23 Jankovský (Z. Král)

33:55 Šafránek (Z. Král, Jankovský)

53:54 L. Krejčík (Z. Král)

L. Krejčík Góly:

26:27 Špaček (Toman)

32:27 Szathmáry (Stloukal, Kozák)

36:49 Korkiakoski (Stloukal, Špaček)

50:09 Stloukal (Kozák) Sestavy:

Sejpal (O. Martínek) – Husa, Kukla, Blaha, Pýcha, Zdeněk, Muška – Jankovský, Z. Král, Šafránek – Semirád, L. Krejčík, Zumr – Síla, Štohanzl, Petržilka – Kozák, Mašín, Němec – Kopecký. Sestavy:

Foltán (Slíž) – Szathmáry, Žovinec, Urbanec, Kozák, T. Voráček, Pastor, Rudl – Hudeček, Sikora, Korkiakoski – T. Jáchym, Stloukal, Brodek – Hotěk, Endál, Špaček – Toman, Kanko, Pořízek.

VHK ROBE Vsetín : LHK Jestřábi Prostějov 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) Góly:

16:32 A. Zeman (Pechanec, Gorčík)

21:37 A. Zeman (Bartko, Pechanec)

39:07 Půček (R. Vlach, Kucharczyk)

44:35 Gorčík (R. Vlach, Bartko)

45:41 Gorčík (Březina, Štach) Góly:

38:17 Žálčík (Mrázek, Drtil) Sestavy:

Gába (Málek) – Ondračka, Smetana, Hryciow, Bartko, Kudělka, Štach, J. Jenáček – Březina, Pechanec, Gorčík – Babka, R. Vlach, Kucharczyk – Půček, Šilhavý, Vítek – L. Bednář, A. Zeman, Berger. Sestavy:

Bláha (Wolf) – Matyáš, Hrdinka, Drtil, Piegl, Staněk, Hefka, Pěnčík – Mrázek, Bartoš, Gago – Žálčík, T. Kaut, M. Novák – Motloch, Podlaha, T. Jandus – Ouřada, Janeček, Vachutka. Rozhodčí: Cabák, Květoň – Vašíček, Komínek

AZ Heimstaden Havířov : HC Frýdek-Místek 1:4 (0:0, 0:0, 1:4) Góly:

40:27 Rudovský (R. Szturc, Prokeš) Góly:

42:35 Šedivý (Matiaško, Stuchlík)

46:42 R. Veselý (Mikulík, J. Michálek)

47:36 Matiaško (Ramik, Haman)

58:16 Mikulík (Šedivý, Haman) Sestavy:

Stezka (Štipčák) – Chroboček, Rašner, Kachyňa, Bořuta (A), Mrowiec, R. Havel, Kočí – Rudovský, Prokeš, R. Szturc – Doktor, F. Seman (A), O. Procházka – Mrva, Maruna (C), Cihlář – Horváth, Petriska, Becher. Sestavy:

Honzík (Suchánek) – Hrachovský, Haman, J. Adámek, Husák, Repe, Z. Malík, J. Michálek – Šedivý (C), Mikulík, R. Veselý (A) – Klimša, D. Kindl (A), Martynek – Tomi, Peterek, Macháček – Ramik, Stuchlík, Matiaško. Rozhodčí: Koziol, Dědek – Gančarčík, Blažek

HC Dukla Jihlava : SK Horácká Slavia Třebíč 4:3N (0:0, 1:3, 2:0 - 0:0) s.n.3:2 Góly:

29:18 T. Harkabus (M. Zadražil)

45:46 Vítězslav Brož (Pekr)

53:49 Fronk (Skořepa, Pekr)

Illéš Góly:

24:40 P. Beránek (Nedvídek, Vodný)

25:46 P. Beránek (Ferda, Nedvídek)

33:10 Bittner (Furch, L. Chalupa) Sestavy:

Žukov (Jan Brož) – D. Kolář (A), Mareš, Dundáček, T. Černý, Bilčík, Strejček, Eliáš – T. Harkabus, M. Zadražil, Illéš – Jiránek, Fronk, Cachnín – Čachotský (A), Skořepa (C), Pekr – T. Havránek, Lichanec, Vítězslav Brož. Sestavy:

Jekel (Mičán) – L. Chalupa, Furch, Tejnor, Zukal, Vodička, Vodný (A) – Šťovíček, Bittner (A), Psota – P. Beránek, Nedvídek (C), Ferda – Křehlík, Michálek, Oščádal – Malý, Brabenec, Š. Kratochvil – Vedral. Rozhodčí: Zubzanda, Grech – Baxa, Hnát