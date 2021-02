Vítězný gól Třebíče? Ne, trefa nohou. Po derby slavila Jihlava

„Jako hráč jsem podobnou situaci nezažil. Viděl jsem to možná někde v televizi,“ komentuje jihlavský trenér Karel Nekvasil situaci, kdy se hosté už těšili z výhry a úspěšné koncovky zápasu. „Že se radovali? Tak se radovali, za nás to byl gól nohou,“ pokračoval Nekvasil.

„Žádné velké dohady ohledně odvolaného gólu ode mne neuslyšíte. Neviděl jsem to,“ kontroval třebíčský kouč David Dolníček. „Rozhodčí rozhodli, že puk byl kopnutý.“

Chtěl jsem si puk přikopnout na hokejku, přiznal Bittner

Jednoznačným faktem zůstává, hostující útočník David Bittner puk na branku nasměroval pohybem nohy. Na to ostatně ihned poukazoval například jihlavský brankář Maksim Žukov.

„Chtěl jsem si puk přikopnout a hrát ho hokejkou. Ale byl jsem zablokovaný protihráčem, takže jsem hokejku nemohl použít,“ líčí Bittner. „Ani jsem nevěděl, jestli gól bude uznaný, nebo ne. Rozhodčí ho uznal, takže jsem si myslel, že se to třeba odrazilo od nohy bránícího hráče,“ pokračoval osmadvacetiletý třebíčský útočník.

Jihlavští hokejisté oslavují gól proti Třebíči.

Sporný moment každopádně ihned vyvolal vlnu emocí. A to navzdory tomu, že na utkání kvůli protikoronavirovým opatřením nemohli dorazit diváci. Jiskřilo to aspoň na ledě.

„Nevěděl jsem, jestli to sudí viděli, ale já to ze střídačky věděl okamžitě. Jel jsem za hlavním, ten to neviděl. Druhý hlavní to taky neviděl a čárový přijel a asi jim poradil, že tam gól kopl,“ popisuje jihlavský útočník Matěj Pekr.

„Všichni viděli, že puk byl do branky kopnutý. Nebyl odražený, ale kopnutý. Kdyby se hrál fotbal, O. K., tak vyhráli. Ale my jsme hráli hokej,“ zlobil se dvaatřicetiletý forvard.

Toho do vytáček dostala následná oslava třebíčských hráčů. „Bittner dává spoustu gólů a je fajn hráč. Ale jestli takhle kopne gól a nepřizná se, tak je to špatně, ať se na mě nikdo nezlobí,“ podivoval se Pekr. „Jestli takhle dává většinu gólů, tak klobouk dolů,“ okomentoval ironicky aktuálně nejlepšího střelce Chance ligy.

„Pak se radují v rohu, jak kdyby vyhráli postup. Nezlobte se na mě, tohle mě trošku vytočilo,“ rozohnil se Pekr. „Možná jsem teď trošku v emocích, ale nelituju toho. Tohle musel vidět každý, co byl u televize nebo na stadionu. A když se člověk nepřizná… Fair play šlo trošku stranou,“ pokračoval Pekr.

„Popravdě jsem ještě takovou situaci snad neviděl, že by se tým radoval… Je to taková podpásovka. Tak počkám na verdikt a podle toho se chovám! Vyplynula z toho spousta zbytečných hádek,“ přidal se další jihlavský útočník Jakub Illéš. „Je to derby a zkusit ho rozhodnout takhle kopnutím v prodloužení... Škoda.“

Třebíčští hokejisté slaví výhru v Jihlavě, jejich radost je ale předčasná. Třebíčští hokejisté oslavili výhru nad Jihlavou, předčasně.

Vítěze tak nakonec musely určit až samostatné nájezdy. A v nich byla úspěšnější Jihlava. „Otočka z 1:3 na 4:3? Samozřejmě spokojenost,“ těšilo jihlavského trenéra Karla Nekvasila. „Po delší době byl na klucích vidět výkon, kterým se prezentovali před Vánocemi. Doufáme, že se dostáváme do lepší herní formy. Že to bude pokračovat a výkony budou mít vzrůstající tendenci,“ přeje si asistent Viktora Ujčíka.

„Pro nás každý bod dobrý,“ vzal konečným výsledkem za vděk i Bittner. „Dopadlo to, jak to dopadlo. Škoda třetí třetiny, kde jsme hráli hodně oslabení a Jihlava to srovnala. Nájezdy už jsou loterie, štěstí se přiklonilo k Jihlavě,“ dodal.