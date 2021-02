Nejsem tak technickej, tak to raději zametám, uznává třebíčský Bittner

Celkem 22 branek ve 29 utkáních. A k tomu pozice nejlepšího střelce první ligy. Takovou vizitkou se aktuálně může pochlubit osmadvacetiletý útočník třebíčských hokejistů Ladislav Bittner.

Nejproduktivnější hráč Horácké Slavie (22+14) neopomene poděkovat svým parťákům z útoku. „Z osobní stránky jsem spokojenej. Ale zásluhu na tom mají hlavně kluci, Psoťa a Šťova. Hrajeme spolu v lajně, sedí nám to,“ chválí si spolupráci s Matějem Psotou a Martinem Štovíčkem. „Oni mi góly připravují a já je rád dávám. Nejsem tak technickej jako oni, takže to tam raději zametám,“ pokračuje s úsměvem.

I díky vašim dvěma gólům Třebíč v sobotu porazila Šumperk a ukončila sérii čtyř porážek v řadě. Rozjedete teď novou šňůru, pro změnu vítěznou?

Říkáme si to. Že jsme to zase nějak nastartovali a pojede to dál. Ještě nám zbývá v základní části pět zápasů, tak bychom určitě chtěli vítěznou šňůru co nejvíce natáhnout a dostat se do první čtyřky.

Abyste se mohli vyhnout předkolu play off?

Přesně jak říkáte. Chtěli bychom získat co nejvíce bodů, vyhoupnout se do té čtyřky. A když to nedopadne, nic se neděje. Budeme se případně snažit vyhrát v předkole.

Nyní vás čeká derby v Jihlavě. Jak se na duel s Duklou těšíte?

Teď, když nemohou chodit diváci, bude to derby ošizené. Pro lidi je ten duel vyhrocený. Ale nám je v podstatě jedno, jestli jedeme do Jihlavy, na Vsetín, nebo na Slavii. Každý zápas chceme zvládnout. Je pravda, že proti Dukle má člověk trošičku větší motivaci. Ale jinak je to pro nás zápas jako jiný.

Takže ten duel neprožíváte?

Nekladu na to žádný větší důraz. Kdyby na zápase byli lidi, člověk vnímá tu atmosféru trošku jinak, fanoušci vás ženou dopředu. Ale teď to bude fakt zápas jako každý jiný. A budeme se ho snažit vyhrát.

Schoval jste si aspoň na derby nějakou tu vstřelenou branku?

Doufám, že nějaký gól tam ode mě padne. (usmívá se)