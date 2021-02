Prostě to umí, ocenil třebíčský gólman Jekel svého jihlavského přemožitele

Po dvou třetinách měli našlápnuto v Jihlavě k vítězství, vedli 3:1. Jenže nakonec se hokejová Třebíč musela spokojit s jedním bodem za porážku 3:4 po nájezdech. „Je to škoda, moc nás to mrzí,“ litoval promarněné šance gólman Horácké Slavie Pavel Jekel. „Myslím, že důležitou roli v celém zápase hrálo také velké množství oslabení. Jak my, tak i Dukla jsme v nich ztratili dost sil,“ věděl.