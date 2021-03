Přesilovková smršť a hattrick. I tak Vrchlabí zůstalo bez bodů

Ani tyto dva vysoce kladné údaje nic nezměnily na tom, že hokejisté Vrchlabí se v závěru základní části potýkají s nevyrovnanými výsledky. Nováček soutěže totiž prohrál 4:6 v Sokolově a pro ještě nedávného lídra soutěže to byla pátá prohra z posledních devíti zápasů. Zajímavost? Od porážky v Třebíči v posledním lednovém zápase totiž v únoru pravidelně střídají prohry a výhry.

Tři kola před koncem základní části ale Vrchlabí i tak drží čtvrtou příčku, hájit ji bude tento týden v domácích zápasech se Šumperkem (pozítří) a s Kolínem (sobota), základní část pak zakončí za týden v pondělí zápasem na ledě Kladna, aktuálně vedoucího týmu prvoligové soutěže.

Letošní ročník 1. ligy doznal po podzimním covidovém přerušení změny ve svém systému, původně tříkolová část byla změněna jen na dvoukolovou. Systém play off ale zůstal zachován. Podle něj tak nejlepší čtyři týmy postoupí přímo do čtvrtfinále, dalších osm týmů si to o postup do čtvrtfinále rozdá v předkole. Vrchlabí je tak tři kola před koncem blízko k přímému postupu mezi čtyři nejlepší, před pátou Třebíčí má náskok čtyř bodů.

V Sokolově ale Vrchlabí prakticky nemělo šanci na bodový úspěch. Brzy prohrávalo 0:3, v závěru první části hry snížilo, následně ale ztrácelo dokonce čtyři góly (2:6). I přesto, že jeho hráči ohrozili domácí branku 51 ranami, na více než snížení v závěru se už nezmohli.